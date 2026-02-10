鄭麗君率談判團隊再赴美？外傳近期ART簽署明朗化

台美對等關稅談判已結束總結會議，雙方達成包含「台灣對等關稅調降至15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。行政院副院長鄭麗君日前表示，會盡速與美方簽署「台美對等貿易協定」(ART)，並交由國會審議。

據媒體報導，鄭麗君預計10日晚間將再率經貿談判小組團隊完成談判最後一哩路，與美國貿易代表署(USTR)磋商，待雙方完成協定文本確認後，便會循前例在美國召開記者會說明。據了解，簽署ART可望2月12日或13日完成並對外說明，屆時市場開放、降稅清單都將揭曉；行政院長卓榮泰已聽取相關部會說帖內容，擬在國內舉行記者會說明產業衝擊評估與相關協助措施。

政院人士回應，鄭麗君於1月20日在政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」；總談判代表楊珍妮也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協議送交國會審議。