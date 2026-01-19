鄭麗君率談判團隊凱旋歸國 賴總統：歡迎回家！

〔記者陳昀／台北報導〕我國爭取美國對台關稅15%不疊加及232條款最優惠待遇，行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮今晨率領談判團隊凱旋歸國；總統賴清德在臉書發文表示，謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家！政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！

行政院長卓榮泰在臉書發文表示，他一早迎接拚盡全力贏得榮耀的談判代表團回家，產業界、國人都對這漂亮的一仗予以高度肯定。「總統領軍、前鋒麗君，院守後防、集體作戰！」辛苦了，談判團隊！稍作休息，我們繼續拚，讓國家向前進！

賴清德轉發卓揆貼文表示，謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家！政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！賴日前也呼籲朝野黨團，共同支持台美投資合作備忘錄及後續貿易協議，讓台灣經貿和國家發展大步向前。

