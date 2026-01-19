鄭麗君率談判團隊回台灣了！卓榮泰預告：明天9點記者會說明台美關稅

記者陳思妤／台北報導

台美關稅確定降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（19）日返抵台灣，行政院長卓榮泰也親自到機場接機，並預告，明（20）日早上9點，在行政院會有正式返國說明會，會清楚說明談判過程及後續發展。

卓榮泰表示，今天一早到機場表達感謝，歡迎鄭麗君、楊珍妮及談判代表們一起回國，台美談判貿易協定的談判過程非常非常辛苦，這已經是鄭麗君數次從美國回來，而這次是獲得相當實質且有意義進展跟結果。

廣告 廣告

卓榮泰強調，鄭麗君、楊珍妮以及所有談判團隊，會持續以國家利益、產業利益、國人健康跟糧食安全等四大目標，完成所有總統跟國人交付的責任，行政院祕書長張惇涵也親臨到入境的空橋處歡迎談判團隊，現場百工百業的理事長們也不約而同來表達感謝。

卓榮泰也預告，明天早上9點會在行政院會有正式返國說明會，會讓國人清楚了解談判過程結果及後續發展。

鄭麗君致詞時也吐露此行心聲，經過這次跟美國磋商供應鏈的合作，證明一件事情「台灣人的努力、台灣的技術和產業，我們已經成為世界上一股關鍵力量，我們充分的感受到世界看好台灣、需要台灣」。

鄭麗君強調，「政府會持續在台灣擴大投資，把產業的根基紮得更深更廣，也會支持產業在國際上進行有利的佈局，來進行實力的延伸擴展，以更壯大的台灣自信走向世界」。

更多三立新聞網報導

台灣獲232條款豁免！韓網轟「美國太不公平」：最重要盟友不是韓國嗎？

鄭麗君關稅談判立功！選台北市長呼聲高 蔣萬安：離選舉還有一段時間

柯文哲嗆「把台灣賣給美國也是賣國」！周玉蔻酸：幹嘛幫賴清德討好川普

前鋒鄭麗君台美談判告捷！賴清德：政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進

