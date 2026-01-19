鄭麗君率關稅談判團凱旋收「台美友好蝴蝶蘭」 賴清德獻祝福：歡迎回家

行政院副院長鄭麗君今凱旋歸國，行政院特意獻上印有台美國旗的蝴蝶蘭表示祝福。（圖／鄒保祥攝）

行政院副院長鄭麗君日前赴美進行第6次台美關稅實體磋商，終於談妥台美關稅15％，並達成多項共識，鄭今天（19日）上午搭機抵台，並於機場受訪時表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰在談判時都是無時差接電話，感謝政府一起努力走到這裡。賴清德事後回應，「謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家，政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！」

行政院長卓榮泰今天（19日）親自前往桃園國際機場迎接行政院副院長鄭麗君領軍的關稅談判團，特意獻上印有台美國旗的蝴蝶蘭表示祝福。卓榮泰也預告，明天早上9點將舉行正式記者會，屆時會詳細清楚讓國人了解整個談判過程、結果及後續發展的重要說明。

卓榮泰上午在臉書發文表示，一早迎接拚盡全力贏得榮耀的談判代表團回家。產業界、國人都對這漂亮的一仗予以高度肯定，「總統領軍，前鋒麗君，院守後防，集體作戰，辛苦了，談判團隊！謝謝你們！稍作休息，我們繼續拚，讓國家向前進！」

賴清德事後也在臉書轉發卓榮泰祝賀貼文，並寫下「謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家，政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！」



