鄭麗君率關稅談判團返台 總統感謝談判團隊辛勞

行政院副院長鄭麗君率談判團隊赴美國達成台美關稅談判任務後，於今天(19日)上午抵台，賴清德總統透過臉書發文感謝鄭麗君與談判團隊的辛勞，並強調政府會繼續打拚，讓台灣持續前進。

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊14日晚間出發前往美國，於美東時間15日結束台美關稅談判總結會議，雙方達成台灣銷美對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率(MFN)、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作與深化台美AI戰略夥伴關係等目標。

鄭麗君與談判團隊今天上午返抵國門，行政院長卓榮泰親自前往桃園國際機場接機，讚許團隊獲得實質且有意義的進展和結果。

賴清德總統也透過臉書發文表示，謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家，他並強調政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進。 (編輯:柳向華)

