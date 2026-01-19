鄭麗君率關稅談判團隊返台 卓榮泰接機讚獲實質成果

行政院副院長鄭麗君率談判團隊到美國達成台美關稅談判後今天（19日）上午返台，行政院長卓榮泰前往桃園國際機場接機時，讚許團隊獲得實質且有意義的進展和結果。他說，鄭麗君已數次往返台美，談判過程非常辛苦，明天將在行政院說明。

行政院副院長鄭麗君（右五）率談判團隊到美國達成台美關稅談判多項目標後19日返台，行政院長卓榮泰（右四）與行政院長祕書張惇涵（左）到桃園國際機場接機。（中央社）

鄭麗君表示，經與美國磋商供應鏈的合作證明，「台灣人的努力、台灣的技術和產業，我們已經成為世界上一股關鍵的力量」，充分感受世界看好、需要台灣，政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業根基扎得更深、更廣，也會支持產業進行有利的國際布局，延伸與擴展實力，以更壯大的台灣自信走向世界。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊14日晚間出發前往美國，美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作與深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係等目標。

與行政院祕書長張惇涵、桃園市信賴之友會等到桃機接機的卓榮泰表示，鄭麗君已數次往返台美，談判過程非常辛苦，談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國民健康與糧食安全目標完成總統賴清德與國民交付責任，明天將在行政院說明。

「在飛機上才知道院長要來接機」，鄭麗君說，在飛機上緊張得睡不著，覺得很不好意思，也非常感動，「院長用行動為所有談判團隊的工作同仁加油打氣」，感謝卓榮泰在談判過程給團隊最大支持與信任，每次到華府，常常第1個收到的就是卓榮泰訊息，關心團隊是否平安抵達及加油。

鄭麗君表示，「談判團隊就是整個政府」，談判小組除談判代表，還有各部會代表，從賴總統、副總統蕭美琴、卓榮泰到各政府官員開無數次決策會議擬定策略，讓談判有總體方針與方向，每次前線談判時，賴總統及卓榮泰都無時差在台灣陪同，隨時可致電請示、解決問題，是整個政府一起努力走到這一步。

她說，9個月談判經總結會議確認階段性結果，也與美國商務部先簽投資合作備忘錄（MOU），並向美國貿易代表署了解，預計數周後再簽台美對等貿易協議，這2份協議都簽後就完成最後一哩路。