鄭麗君立大功狂被點名選台北市長 陳培瑜：請再給選對會一些時間

身兼民進黨選對會的立委陳培瑜表示，關於台北市長人選，請大家再給選對會一些時間。（資料照片／林煒凱攝）

民進黨「北二都」台北、桃園市長人選遲未拍板，近日除了行政院長卓榮泰屢獲點名，赴美關稅談判開出好成績的行政院副院長鄭麗君也呼聲高漲。身兼民進黨選對會成員的黨團書記長陳培瑜今天（19日）指出，她認同台北市是一個要面對國際的城市；關於人選選對會持續在討論，請大家再給選對會一些時間，人選出爐後一定第一時間向大家報告。

鄭麗君日前率領談判團隊與美方完成第6次實體磋商，定案台美關稅15％，並達成多項共識，不少網友點名鄭麗君具備國際視野，也有行政經驗，希望鄭能參選台北市長。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，民進黨一定會提出最有勝算的人選，這點不用擔心，他可以理解社會期待一個有決斷能力，又能夠反映出台北市國際都市治理能力的人選。

身兼民進黨選對會成員的黨團書記長陳培瑜說明，知道大家都非常關心台北市、桃園市的市長選舉人選名單還沒出爐，她再次強調，選對會持續在討論，請大家再給選對會一些時間。

陳培瑜說，她非常認同台北市是一個要面對國際的城市，除了有中國這個敵人之外，大部分民主國家都很樂意到台北跟台灣交朋友，因此也希望市長是一個有能力向國際對話、討論，甚至做非常多交流、實質促進台北進步的人，不像這幾年感覺台北停滯不前。

陳培瑜接著說，非常期待在選對會討論後，可以提出一個大家都覺得很棒的名單。她知道非常多立委、行政院長、行政院副院長都有被點名，所有的點名都代表人民對他們的肯定，「我相信他們都很開心，但還是請給我們一些時間，等人選出爐之後，一定會第一時間跟大家報告」。

吳思瑤認為，鄭麗君在關稅談判立大功，如果鄭參選確實是超級大亮點。（資料照片／李智為攝）

民進黨政策會執行長吳思瑤則說，鄭麗君在關稅談判立大功，如果鄭參選確實是超級大亮點、大爆點，社群上討論聲量越來越高，但也有人覺得，國家級人才還是留在行政團隊比較好。

不過對於鄭麗君參選呼聲高，吳思瑤抱持正面態度，她認為，無論把鄭擺在哪個位置，絕對都會表現100分，如果有望投入首都市長選舉，「我當然舉雙手雙腳贊成」。

吳思瑤以高雄市長陳其邁為例，對方過去曾擔任行政院副院長，具整合中央跨部會政策能力，都反映在高雄市政治理上，代表強強聯手、好上加好，若台北市民有福氣、鄭麗君也點頭，自己會就戰鬥位置全力幫忙扛轎。



