鄭麗君站上談判第一線壓力山大 卓榮泰不捨：好幾次聽她聲音微微顫抖

行政院長卓榮泰曝副院長鄭麗君站上談判第一線壓力很大，好幾次說話的聲音都微微顫抖。（圖／林煒凱攝）

台美關稅談判歷經六輪實體磋商，行政院副院長鄭麗君近日捎來好消息，宣布台美關稅拍板15％且不疊加，同時達成多項共識。行政院長卓榮泰今天（20日）分享他眼中鄭麗君9個月以來談判過程極為辛苦，「壓力之大讓她好幾次在跟我講話的時候，聲音是微微顫抖，因為他承受兩國基本的國家利益」。

行政院今舉行「台美關稅談判說明記者會」，行政院長卓榮泰表示，他曾經跟副院長鄭麗君說過，只要受到美方的時間安排隨時出發，手續後補，不用事先請示或請假，隨時可以去，因此赴美六輪實體談判，及無數次的視訊會議，無論是鄭帶著談判團隊去到美國，或是在台灣的視訊會議，「我都形容我們過的是 台灣空間跟美國時間，經常是挑燈夜戰」。

卓榮泰提到，總統賴清德在關稅談判也是親自領軍，在談判團隊與美方談判前進行重要視訊，等我方談判團隊結束之後，出來說明談判過程跟階段性報告，這都是在總統府的作業。

接著卓榮泰也分享關稅談判中，她觀察到的鄭麗君。卓表示，過去20個月以來，鄭有一半時間在談判跟階段性報告，非常辛苦，這時間對她的體力來說是極大考驗；不僅如此，談判團隊與美方會議結束後，要向府方、政院報告，且後續還要做更多會後資料整理，這些都不是大家可以想像的，「她有超人的體力」，即使不到美國視訊會議，以配合美國時間，對體力負荷相當大。

「任何談判過程壓力都非常大。」卓榮泰說，這兩天他看到有人說鄭麗君最後一次哭是45歲生產的時候，但這次沒有看到她哭，但是自己深深感受她的壓力在她臉上和心裡，「壓力之大讓她好幾次在跟我講話的時候，聲音是微微顫抖，因為他承受兩國基本的國家利益」。

卓榮泰提到，面對重大談判，很重要的還有鄭麗君的毅力跟耐性，中英文要拿來對照，英文又是那種很艱難的法律文字，而且要字字做比較，條文每一條拿來對照，「好幾次在台北跟總統召集的會議，談到總統都說，『好！我們會議到這裡了』，但副院長都會說『總統，我還有一點』」可見她對所有事情的專注、投入、仔細。



