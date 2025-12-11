鄭麗君聽取經濟部治水計畫 盼總預算儘速審議通過

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院副院長鄭麗君今（11）日在行政院會聽取經濟部「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫預算未通過可能遭遇治水問題」報告後表示，行政院長卓榮泰特別指示系統性治水期程由6年改為4年，總經費1千億元，請各部會與地方政府落實系統性治水，善用圖資對接，進行系統性分析，並協助地方政府提出有效治水計畫，進行上、中、下游流域整體有序的治理。行政院也企盼立法院對中央政府總預算儘早審議通過，讓地方治水工程順利在明年汛期前開工。

廣告 廣告

經濟部報告指出，行政院自民國95年起陸續核定經濟部辦理「易淹水地區水患治理計畫」、「流域綜合治理計畫」及前瞻基礎建設「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，各縣市河川及區排平均治理率由95年19%提升至45%，以往常發生嚴重淹水災情地區經治理後已達一定之防洪保護程度。

經濟部指出，此次因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫，期程調整為4年，從115-118年，總經費維持1,000 億元，研提階段已盤點各縣市具急迫且人口密集之重點河川排水估算所需治水預算，同時邀集地方政府研商並獲支持，但地方治水需求仍高，亟待此新興計畫4年1,000億元治水經費支應，如無法順利通過本新興計畫預算，地方重大治水工作恐須再延宕。

鄭麗君指出，因氣候變遷帶來極端降雨及複合性災害持續增加，各地治水工作更需要持續推動。行政院除已編列「丹娜絲風災」及「花蓮馬太鞍溪」復原重建預算之外，各地方政府治水需求仍高，顯見系統性治水有其重要性。為利治水防洪工程加速進行，行政院會已於今年7月31日作成決定，請經濟部修正計畫。卓揆指示系統性治水期程由6年改為4年，總經費1千億元。

鄭麗君強調，此計畫今年12月4日即已核定，現在非常重要的是希望在115年能立即展開，但目前115年度中央政府總預算案在今年8月送到立法院之後，迄今尚未進行審查，對明年就要展開的系統性治水工作造成相當影響，各地區淹水風險也會增加，企盼立法院能夠儘速進行審議。希望各部會能夠積極跟立法院溝通，爭取各界及各地方政府支持，讓總預算案可以順利通過，協助地方政府提報的治水工程能夠順利在明年汛期之前開工，早日降低水患風險。

鄭麗君表示，另希望各地方政府能在汛期之前加強相關疏浚清淤工作，共同降低災害帶來的衝擊，讓這項計畫能夠朝「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」3項治水目標共同邁進，建構我國氣候韌性。

行政院副院長鄭麗君今日主持行政院會，聽取經濟部系統性治水計畫報告，盼立法院對中央政府總預算儘早審議通過。（行政院提供）