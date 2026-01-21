鄭麗君若戰北市會有壓力？ 蔣萬安「10字」吐心聲

台北市長蔣萬安主持台北市道路交通安全會報，會前並先接受媒體聯訪。(記者田裕華攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕年底就要進行地方九合一選舉，各界關注民進黨台北市長候選人人選，而近期甫完成關稅談判的行政院副院長鄭麗君呼聲漸高，外界也關注鄭出線的話，現任台北市長蔣萬安是否感到壓力？蔣萬安今(21日)10字回應：「選舉還早，我們專注市政。」

蔣萬安今出席北市府道安會報，會前媒體堵訪問他何時會放手讓台北市副市長李四川去選新北，蔣萬安對此笑笑搖頭不回應。

媒體又問，鄭麗君選台北市的話會感到壓力？蔣萬安則表示：「選舉還早，我們專注市政。」快步走入道安會報會場。

