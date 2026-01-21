即時中心／黃于庭報導

民進黨近期積極布局九合一大選，首都台北市格外受到關注，近期台美關稅談判成績斐然，行政院副院長鄭麗君參選呼聲相當高，被點名為黨內有望挑戰現任市長蔣萬安的人選；而她昨（20）日親自回應該傳聞，「這是個考古題了，過去我的回答都算數」。據悉，鄭麗君曾在今（2026）年初的晚宴中，「反推薦」黨內2人選。

參選北市呼聲高 王世堅推薦黨內多位人選

民進黨台北市長人選備受關注，頻被點名的綠委王世堅多次表態，「應該由比我強的人出來選」，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他也舉例黨內幾位人選，包括鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，「我跟他們4位比，我比他們差很多」。

王世堅也提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。

傳賴清德勸進？吳思瑤：我的戰場在立法院

另也傳出，總統兼民進黨主席賴清德多次勸進綠委吳思瑤。她日前回應，自己是台北在地立委，當然會有黨內前輩探詢、勸進，基層對她的鼓勵也很多，但她已經多次說明，不管擔任黨團幹事長，或現在是政策會執行長，最重要的課題都是協助立法院法案、預算工作，「我的戰場就在立法院」。

至於黨内探詢是某包含賴清德？吳思瑤沒把話說死，表示賴清德非常關心她未來政治發展，對方作為黨主席，而自己是黨團前幹部，雙方見面機會很多，總是會討論北市選情，也會請教她的看法。

外界對於鄭麗君參選呼聲高，吳思瑤則抱持正面態度，如果對方參選確實是「超級大亮點及大爆點」，社群上討論聲量越來越高，無論把她擺在哪個位置，絕對都會表現100分，如果有望投入首都市長選舉，「我當然舉雙手雙腳贊成」。

關稅成績斐然 鄭麗君喊「考古題」無意選

對此，鄭麗君被問及是否參選台北市長時，她表示「這是考古題了，我已經回答超過10年」，並強調過去她的回答都算數，自己是「做什麼、說什麼；說什麼、做什麼」的人。

而民進黨選對會成員、立委莊瑞雄，日前表示「不知道」該傳聞，當事人要有當事人的意願，當然鄭麗君夠大咖，不過還不知道是否有其他非常有企圖心的人，並呼籲各界「稍安勿躁」。

不選台北市！鄭麗君「反推薦」黨內1男1女

根據《信傳媒》報導，鄭麗君出席今年初出席夜宴，被問及王世堅屢次推薦她選台北市長時，她坦言跟對方並沒有很熟，不知道為何一直被推薦。她也認為，該議題已經是「考古題」，不過現階段的任務聚焦在台美經貿、氣候變遷等，無意參選。

鄭麗君更笑說，既然大家都推薦她，那她也要「反過來」推薦回去，人選正是王世堅跟吳思瑤。她更大讚後者認真、專業、負責，且對台北市極為熟悉，能將城市改造為國際級摩登大都會。

原文出處：快新聞／鄭麗君表態了！喊考古題不選台北市長 傳她推薦黨內「這2人」出戰

