鄭麗君表現亮眼被拱選台北市長 蔣萬安回應了

〔記者何玉華／台北報導〕行政院副院長鄭麗君率團到美國，成功爭取到美國對台關稅15%不疊加及232條款最優惠待遇，亮眼的表現被視為是代表民進黨參選台北市長的最佳人選；台北市長蔣萬安今對此表示，離選舉還有一段時間，持續推動市政外，也期待中央一次清楚、完整的說明關稅，確保勞工及中小企業的權益。

蔣萬安今(19)天出席信義區與里長有約座談，被問到鄭麗君在與美國談判關稅的表現，行政院形容是凱旋歸國；如果鄭麗君要來選台北市長，會不會覺得有壓力？

蔣萬安除了重申，離選舉還有一段時間，「我們就是持續在推動各項市政」之外，並表示持續在基層行走和里長們面對面交換意見，來持續照顧所有的市民朋友。至於關稅，他很期待中央能夠做一次很清楚、完整的說明，來確保每一位勞工以及中小企業的權益。

