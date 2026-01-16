鄭麗君親自說明台美關稅談判進展：取得2大最優惠待遇及上千項關稅豁免
行政院副院長鄭麗君與美國完成對等關稅談判。（圖片來源／行政院提供）
台美關稅在美國時間昨（15）日正式揭曉，在行政院副院長鄭麗君歷經9個月多次率團談判之下，確定取得達成共識。主責談判的鄭麗君本（16）日在美國召開記者會說明取得：「貿易逆差國對等關稅15%不疊加最優惠待遇、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，共2大最優惠待遇。
鄭麗君宣布取得2大最優惠待遇
鄭麗君本日於駐美代表處舉行記者會，宣布我方在此次談判中取得2大最優惠待遇：
第一、對等關稅15%不疊加，乃美國貿易逆差國中最低的稅率。
第二、美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。
鄭麗君表示，自4月美國公布對等關稅以來，我國談判團隊在過程中，面對最大的挑戰是，台灣是美國第六大的貿易逆差國，同時也是對美國而言，最重要的半導體的製造國；因此台美間的談判，必須同時就對等關稅以及232各項攸關美國國安相關關稅，同時與美國貿易代表署以及美國商務部來進行磋商。
鄭麗君：台灣與歐日韓站在相同立足點
鄭麗君指出，過去因美韓及美日第一階段貿易協定，台灣產業輸美對等關稅高於日韓，如今在對等關稅方面，我方取得15%不疊加稅率，與歐盟、日本、韓國等美國主要盟友獲得同樣稅率，台灣與歐日韓已站在相同的立足點。
針對232條款，鄭麗君指出，在談判過程中，美方尚未正式公布半導體及其衍生品的最終稅率，台美是在預設未來可能課徵關稅的情境下進行磋商；如今經過多月談判，美方承諾未來不論232半導體及其衍生品關稅為何，都將給予台灣最優惠待遇。
鄭麗君：成功爭取超過千項商品豁免
鄭麗君進一步指出，我方也成功向美方爭取超過1千項商品關稅豁免，包括台灣企業赴美設廠與營運所需的原物料、設備及零組件。
鄭麗君續指，美方也同意對台灣輸美汽車零組件與木材，適用15%不疊加；航空零組件則給予對等與232條款「零關稅」的優惠。
鄭麗君「台灣模式」：2500億+2500億美元投資美國
鄭麗君接著指出第三項談判重點，在於台美投資合作，政府與多家高科技業者座談後形成共識，希望在「分流台灣、布局全球」的基本戰略下，結合企業與政府合作，擴大在美投資布局，搶占AI產業成長商機。
鄭麗君說明，在前述「分流台灣、布局全球」的基本戰略下，促成了所謂「台灣模式」，並在磋商過程中獲得美方正面回應，其中第一項內容是2500億美元的直接投資（FDI）規模，且部分投資案已在進行中；第二項承諾則是，政府將提供信用保證機制，協助金融機構提供最高上限2500億美元的授信額度。
鄭麗君強調，台灣模式的核心，是透過台美政府間合作，共同打造產業聚落，降低台灣企業在美投資的成本與風險，與美方攜手形塑有利於企業發展的投資環境，包括爭取土地、水電等基礎設施、便捷行政措施與友善法規環境，相關內容也已納入MOU中。
鄭麗君：美國簽訂MOU承諾擴大投資台灣
鄭麗君進一步指出第四項成果，在於促進台美高科技雙向投資。除台灣擴大對美投資外，本次投資MOU中，美方亦承諾建立雙向投資機制，擴大投資台灣。
鄭麗君說，我方歡迎美方投資總統賴清德推動的五大新興產業，包括半導體、AI、軍工、安控、次世代通訊等前瞻科技產業，這些也都載明在MOU之中。
鄭麗君總結：台灣是全球第一國取得完整最優惠待遇
最後，鄭麗君表示，不只本日已經簽署的台美投資MOU外，預計數週內將與美國貿易代表署正式簽署台美對等貿易協議，政府後續也將第一時間向國人完整報告，並一如過往承諾，會將協議文本、影響評估一併送交國會審議。
鄭麗文強調，這次談判不僅成功降低關稅，也建立「台灣模式促進台美雙向投資，尤其是達到讓台灣成為全球第一個取得相對完整及最優惠待遇的國家，這也顯示美國將台灣視為重要的戰略夥伴。
