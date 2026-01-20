鄭麗君說明2500億美元信保機制 預計分5期、專款最高100億美元

鄭麗君說明台美對等關稅談判及未來貿易協議內容。（鏡報林煒凱）

台美對等關稅談判歷經9個月磋商，達成15％不疊加，並取得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，台美也將簽署貿易協議。不過企業投資2,500億美元與政府信用擔保2,500億美元部分引來不同解讀，我方談判代表、行政院副院長鄭麗君今（20日）說明，政府信保部分，在MOU載明為「up to」，意即上限為2,500億美元，初步規劃計算，信保機制所需專款規模為62.5～100億美元，將採5年分期，來源考慮由國發基金籌措，也會邀請公民營銀行參與。

鄭麗君表示，企業自主投資2,500億美元，以高科技產業赴美投資規劃為主；信保2500億美元部分，MOU（投資合作備忘錄）中載明為「up to」，意即2,500億美元為上限，並非至少或由政府出資，台灣信保模式不同於日韓，是基於過往產業成功經驗，即由企業自主規劃，金融機構提供融資服務，政府扮演信保機制。

鄭麗君說，信保機制原則上不會動用到經濟部中小企業信保基金，國發會目前已設有國家融資保證機制，在離岸風電、重大公共建設等上已有相關執行經驗，未來會在這個機制下，建立專案國家融資保證機制。

初步規劃，若以授信額度上限2,500億美元計算，考量高科技企業的保證成數可以比中小企業略低，會在5～6成間規劃保證程序，承保倍數約15～20倍，預估信保機制所需專款規模為62.5～100億美元。

由於台美MOU並未載明年限限制，融資可視企業所需申請啟動信保機制，因此可以分期建立規劃，預計分5期規劃，第1期只要到位就可建立，達到62.5億美元、最高不超過100億美元的信保機制。至於信保專款機制來源，政府依過去經驗，考慮由國發基金籌措，也會邀請公股及民間銀行參與。

