政治中心／林靜、胡景順、陳威余 台北報導

由行政院副院長鄭麗君及政委楊珍妮率領的對美關稅談判小組表現優異，成功爭取關稅調降為15%且不疊加及最優惠國待遇等等，外界給談判團隊高度評價，談判小組成員今（19號）清晨六點抵台，行政院長卓榮泰親自到機場接機、感謝她的付出，而總統賴清德也肯定鄭麗君"為台灣在變局中，爭取到最佳競爭位置"。

行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，赴美完成台美關稅15%且不疊加的漂亮成績單，周一清晨六點多團隊抵台、前往接機的立委一見到辛苦的成員、立刻獻上溫暖擁抱。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰：「整個談判過程非常非常辛苦，我們事實上是獲得了，相當實質且有意義的進展跟結果，當然後續還會有辛苦的過程，明天早上的九點鐘會在行政院，我們有正式的副院長跟談判代表，返國的說明會。」

行政院副院長鄭麗君：「我其實在飛機上才知道，院長要來接機，因為院長交代同仁不能告訴我，所以我在飛機上，緊張的都睡不著覺，事實上總統院長，都是無時差在台灣standby，我隨時可以打電話回來請示，我們整個政府，大家一起努力走到今天這一步，跟美國磋商供應鏈的合作，證明一件事情，那就是台灣人的努力，台灣的技術和產業，我們已經成為世界上一股關鍵的力量。」





鄭麗君、楊珍妮今晨抵台 賴總統：感謝讓台灣在變局中爭取最佳競爭位置

鄭麗君率談判小組成員 總談判代表楊珍妮等人今晨返台 卓榮泰接機.總統肯定（圖／民視新聞）





接機民眾緊握副院長和楊珍妮政委的手、高喊"謝謝"，百工百理事長們高舉"總統領軍、前鋒麗君"手板，氣氛溫馨感人，而行政院長卓榮泰，更是親自機場迎接，送上用奈米噴染技術，染製的台美國旗蘭花，頗具意義。

鄭麗君將功勞歸給整個政府團隊合作，也強調台灣在全球地位，舉足輕重。但談判過程真的不容易，一旁的楊珍妮政委，聽著聽著拿出衛生紙拭淚、助理談判代表侯禎穎更是數度眼眶泛紅。而鄭麗君返台行程滿檔，上午九點半直奔總統府，和賴總統合體接見"全國模範公務人員代表"，總統更是當面給鄭麗君高度肯定。





鄭麗君、楊珍妮今晨抵台 賴總統：感謝讓台灣在變局中爭取最佳競爭位置

鄭麗君談判小組今晨返台 卓榮泰接機.總統肯定（圖／民視新聞）





總統賴清德：「非常感謝鄭麗君副院長，總統賴清德，帶領的談判團隊（鼓掌），總統賴清德，為台灣取得與美國主要盟友，總統賴清德，同等的待遇，總統賴清德，也讓台灣在變局中，總統賴清德，爭取到最佳的競爭位置，總統賴清德，這個談判結果，總統賴清德，勢必會推動台灣更有力量往前邁進。」

在動盪局勢中台灣站穩腳步，週二上午政院將召開記者會，針對關稅談判內容及後續發展，再向國人作完整說明。





原文出處：鄭麗君、楊珍妮今晨抵台 賴總統：感謝讓台灣在變局中爭取最佳競爭位置

更多民視新聞報導

蔣萬安剉咧等？「她」參選台北市長呼聲高 趙曉慧指出2大優勢

台美關稅談判大功臣 他細數楊珍妮超狂經歷「低調卻無法忽視」

賴清德跨時區在線等 鄭麗君預告明天卓榮泰揭15％台美優稅詳情

