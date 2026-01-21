鄭麗君談判成功角色參選台北市？周玉蔻評「超越選舉勝敗『是哲學』」：相信賴主席深入討論能說服

民進黨內傳出鎖定行政院副院長鄭麗君參戰2026台北市長，但鄭昨日仍回「考古題」無意參選。資深媒體人周玉蔻今（21）日直言，成功的對等關稅談判領導人代表執政黨參選首都市長，是一種態度、向世人展現的信念，「已經超越選舉的勝與敗，是哲學、是生命」，相信賴清德深入和鄭討論，可以說服鄭點頭參選。

媒體昨日在台美關稅說明記者會問及鄭麗君代表民進黨參選台北市長一事，鄭麗君被問及時，臉上露出無奈笑容。

鄭麗君後續笑說：「這是考古題了，我已經應該回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。面對代表民進黨參戰台北市長一事，鄭麗君過去多次對外說明「沒有選舉的規劃」。

周玉蔻今日在臉書發文強調：「一位成功的對美對等關稅談判領導人，代表他的執政黨參選首都市長，是一種態度！這是哲學！」

周玉蔻表示，做政治就是要打選戰的，就像當兵等待上戰場一樣，小英當年選新北市輸了朱立倫11萬票、2012戰馬英九輸了80萬票，兩度落選、靱性加倍，這就是歷練，從政的精髓。

「鄭麗君的選擇，我個人十分尊重」，周玉蔻表示，那些說她是如何如何人才，不要糟蹋政務官，以及台北市天龍國不值得好的市長候選人的說法，實在荒唐至極。

周玉蔻認為，賴清德主席以政情環境、人選競逐、政治人物使命感、民進黨執政命脈及台灣長程發展危機與契機等命題切入，「誠懇深入和鄭麗君討論、思辨，是可以說服她點頭參選的。」

周玉蔻最後說，一位成功的對美對等關稅談判領導人，代表他的執政黨參選首都市長，是一種態度、向世人展現的信念，「這，已經超越選舉的勝與敗，是哲學、是生命。」

（圖片來源：周玉蔻臉書、放言記者拍攝）

