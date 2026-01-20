鄭麗君談判歸來秒變「首都強棒」？藍青年揭綠營「北市造神SOP」：陳時中翻版

台美關稅談判日前宣布，降至15％且不疊加，行政院副院長鄭麗君完成任務率團返台，行政院長卓榮泰更親赴機場迎接，綠營點名鄭麗君參選2026台北市長的呼聲水漲船高，不少人把她稱為「談判女王」。對此，國民黨前發言人鄧凱勛在臉書發文拆解民進黨「造神SOP」，他直言，看到民進黨側翼與青鳥們鋪天蓋地在吹捧鄭麗君，這不就是當年陳時中的翻版。​

針對鄭麗君關稅談判歸來後，被不少綠營支持者點名參戰台北市長。鄧凱勛表示，最近打開社群媒體，看到民進黨側翼與青鳥們鋪天蓋地在吹捧行政院副院長鄭麗君，說她對美談判多麼強硬、多麼「難纏」，彷彿把她塑造成了守護台灣利益的鋼鐵女俠。看著這些熟悉的溢美之詞，不禁有種強烈的既視感，是不是在哪裡看過？這不就是當年陳時中的翻版。

廣告 廣告

鄧凱勛提到，​回想當年，民進黨是怎麼操作陳時中的？把防疫指揮中心當成造神祭壇，每天下午2時準時開壇。當時的陳時中被捧成「防疫英雄」、「鋼鐵部長」，彷彿只要順時中，病毒就不敢來。這一連串的操作，目的只有一個，就是要讓他挾著高人氣參選台北市長。當神壇的光環退去，看到疫苗採購合約封存三十年、高端疫苗的種種疑雲、「3+11」的決策黑箱。最後也證明所謂的「防疫紅利」，不過是為了選舉鋪路的政治粉紅泡泡，吹得越高，就會摔得越重。

「現在這套造神SOP似乎又轉到了鄭麗君身上。」鄧凱勛說，民進黨開始瘋狂吹捧鄭麗君在對美談判中的表現，形容她如何「難纏」、如何據理力爭。但如果冷靜檢視就會知道，在這些華麗的形容詞背後，台灣的護國神山台積電，正面臨什麼處境。所謂的「談判成功」，不就是讓台積電加速赴美設廠，眼睜睜看著攸關國安的「矽盾」，被一層層剝離、送往海外，如果把護國產業、國家安全拱手讓人也能被吹捧成談判功績，民進黨喜歡把喪事喜辦的程度，令人咋舌。

鄧凱勛強調，但顯然這一切的吹捧，皆是選舉的起手式，醉翁之意不在酒。民進黨可能認為，只要透過媒體優勢與側翼網軍不斷的造神，就能獲得台北市民的選票。從陳時中到鄭麗君，邏輯完全一致，「先鋪路、再造神、後收割」， 難道在民進黨眼中，台北市長的選舉不需要市政願景，只需要靠盲目造神就能過關嗎？如果把造神當成選舉的起手式，無異是把選民當傻瓜，最後的結果，恐怕只會像當年的陳時中一樣，被看破手腳，遭到民意的唾棄。



更多風傳媒報導

