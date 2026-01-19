即時中心／潘柏廷報導

朝野政黨持續布局2026年九合一選舉，其中綠營在六都方面僅剩台北市、桃園市尚未有正式參選人；其中，台北市長人選方面，不僅傳出身兼總統的黨主席賴清德，希望行政院長卓榮泰出征外，就連行政院副院長鄭麗君，則因台美關稅談判交出優秀成績，也讓其呼聲高成為熱門人選之一。對此，民進黨選對會成員、立委莊瑞雄今（19）日下午受訪時也回應了！





民進黨今日召開選對會，持續布局2026年縣市首長人選，包含選對會共同召集人邱義仁等人開會討論；身為選對會成員的莊瑞雄，也前往中央黨部進行討論。

不過，針對綠營台北市長、桃園市長的人選何時曝光，莊瑞雄接受堵訪表示，沒有那麼早，至於台北不用擔心，「每個（人）都是那麼大咖，都是超級明星，安啦！」。

面對鄭麗君是否會參選台北市長一事，莊瑞雄則喊「不知道」，他也說，當事人要有當事人的意願，當然鄭麗君夠大咖，還不知道是否有其他非常有企圖心的人，「稍安勿躁」。





原文出處：快新聞／鄭麗君談判關稅有功！參選台北市長呼聲高 綠選對會成員回應了

