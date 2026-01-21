鄭麗君談台北市長稱「考古題」 楊智伃嗆：講的話不能信

國民黨發言人楊智伃。 圖：國民黨提供（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院副院長鄭麗君對美關稅談判告一段落後，民進黨內出現鼓勵參選台北市長的呼聲，鄭麗君昨回應，這問題她已經回答超過10年，算是「考古題」了，過去她的回答都算數。國民黨前發言人楊智伃則諷刺，鄭麗君對「考古題」的回應、說過的話，就真的是看看就好，因為連自己的堅持、承諾過的原則都可以推翻，講出的話真的不能信。

對於鄭麗君赴美談判返國後，獲得民進黨陣營高度肯定。但楊智伃表示，12年前，鄭麗君在當立委質詢的時候，曾痛批行政獨裁、黑箱作業，直指服貿協議「簽訂前說不能講、簽訂後說不能改、不給審查」，更質問：「癱瘓國會的是誰？不是學生，是手上握有權力的總統與政府。」

廣告 廣告

楊智伃諷刺，那時的鄭麗君把服貿形容為一面「照妖鏡」，照出權力者的傲慢與專斷。而12年後，這面鏡子再度出現，只是這一次鏡中人正是鄭麗君自己，如今面對對美關稅談判，從頭到尾黑箱作業，談判過程不能說、內容不能講，全民只能像在拆盲盒一樣，被動等待結果揭曉。

楊智伃批評，（對美關稅）簽訂前說不能講，簽訂後說不能改，別說審查，連質疑都被貼標籤，談出來的結果，卻是堪比《馬關條約》般的喪權辱國，在野黨不能批評，只能配合造神？喪事喜辦，還要全民鼓掌叫好？12年前，鄭麗君委員痛斥這樣的行政心態；12年後，鄭麗君副院長卻成了自己口中「妖」的那一方。

楊智伃因此批評，12年前那位堅持國會監督、反對談判簽訂黑箱的鄭麗君，到底去了哪裡？當年鄭麗君說的每一句話，今天都成了狠狠打臉自己的「回力鏢」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新北鶯歌某私幼爆要求孩童脫內褲跪地擦水 母哭訴證據遭湮滅

披綠袍選台北市長？鄭麗君：這是考古題了！沒有這樣的規劃