鄭麗君談完關稅返台 賴清德：成功為台爭取與美主要盟友同等待遇

率團赴美談判關稅的行政院副院鄭麗君，今天清晨返抵國門，之後前往總統府，與總統賴清德一同接見模範公務人員代表。賴清德表示，感謝鄭麗君與談判團隊全力以赴，才能為台灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇，讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置。

賴清德和鄭麗君。（圖／翻攝賴清德臉書）

賴清德在臉書上發文表示，今天清晨，鄭麗君副院長、總談判代表楊珍妮政委等人，率領談判團隊返抵國門，由卓榮泰院長親自接機。執政團隊沒有停下腳步，一回到台灣即回到崗位、繼續為國家打拚。

廣告 廣告

賴清德透露，鄭麗君副院長在機場發表談話後，馬上就來到總統府，與他一同接見模範公務人員代表。他也肯定每一位得獎者，在各自的崗位上，以專業與熱忱推動國家政策，用行動實踐服務人民的精神。正因為有你們，政府才能在種種挑戰中穩健運作、持續前進，服務更多國人。

賴清德說，這次對美談判的成果，要感謝鄭麗君副院長與談判團隊沒日沒夜、全力以赴，也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為台灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇，更讓台灣成為全球第一個、獲得在美國232條款下，相對完整及最優惠待遇的國家。這樣的成果，讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。

鄭麗君返台，卓榮泰親自接機。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

賴清德強調，政府會持續審慎、穩健對應各項挑戰，我們會用充滿韌性與勇氣的台灣精神，即使面對逆風，依然穩健前行。新的一年，我們會繼續與全體國人、企業大步向前，讓台灣繼續發展、進步。

延伸閱讀

柯文哲營養午餐「騙票」說 楊植斗喊話：別成2028藍白破局推手

「苛薄嘴賤」！秦慧珠火大開轟柯文哲：請自重

媒體人分析柯文哲危險發言 直言藍白合關鍵在基層民意