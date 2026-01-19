鄭麗君談定台美15%關稅返台 藍白再轟：「蓋牌」掏空產業

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美，完成台美關稅談判後，上午返台。（圖／東森新聞）





行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美，完成台美關稅談判後，上午返台，卓揆親自接機，讚許團隊獲得實質且有意義的進展和結果。不過在野黨砲轟，行政院至今對農漁產品、食安議題避重就輕，形同蓋牌，將衝擊產業。

行政院副院長鄭麗君：「其實在飛機上才知道院長要來接機，因為院長交代同仁不能告訴我，所以我在飛機上，緊張的都睡不著覺。」

卓揆親自接機，行政院副院長鄭麗君率領的台美關稅談判團，一早六點抵達桃機，還送上奈米噴染台美國旗、蝴蝶蘭。行政院副院長鄭麗君：「禮拜二院長會率我們談判小組，召開正式的記者會，向國人來報告。」

台美對等關稅，結果15%不疊加，半導體享最惠國待遇，是執政團隊歷經9個月心血，楊珍妮政委聽卓揆勉勵，也滿臉感動。但在野是滿懷憂慮，再開轟台美關稅細節蓋牌，恐怕犧牲農漁食安。立委（國）王鴻薇：「根本掩蓋了，是使得我們把龐大的投資資金要轉向美國，讓台灣產業空洞化的危機。」

立委（民）吳思瑤：「台積電最重要的先進製程的技術，還有人力的研發都在台灣，這沒有問題，大家不用過度的疑慮。」

立委（國）王鴻薇：「日本跟韓國，他們GDP總額規模比我們大非常非常多，我們卻高達62.5，62.5這樣的一個承諾金額，這當然就是掏空台灣。」

立委（民）吳思瑤：「魚幫水，水幫魚，大家都應當來正向看待台積電布局全球的這些政策作為。」

立委（國）林沛祥：「2500億的信用擔保，錢從哪裡來，台灣本土的中小企業、傳產跟就業機會怎麼辦，政府具體的因應方案是什麼。」

畢竟農業食安是重要民生議題，藍白質疑政府報喜不報憂，關鍵衝擊還沒交代，就怕在資訊不對稱情況下，農漁民等權益會被當成談判籌碼。

