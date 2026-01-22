鄭麗君談成232最惠國待遇 蔡正元6點分析：對台灣沒意義

台美關稅談判結果出爐，美國對台關稅為15%不疊加，另美方232條款半導體及其衍生品關稅，獲最優惠待遇。對此，前立委蔡正元認為，對於鄭麗君稱爭取到232最惠國待遇，這說法很奇怪，以台灣在半導體獨占地位，根本不怕232條款，「232最惠國待遇」對台灣沒意義。

前立委蔡正元。（圖／蔡正元講座YT）

蔡正元21日在臉書發文，「232最惠國待遇」是什麼碗糕？鄭麗君說她爭取到「232最惠國待遇」，這是很奇怪的說法，並提出6點看法。

行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院YT）

蔡正元指出，首先，「232條款」是指美國1962年「貿易擴張法」第232條，但232條完全沒有所謂的「最惠國待遇」的規定，不知道鄭麗君是不是被盧特尼克（Howard Lutnick）騙了？其次，「最惠國待遇」是出自WTO的《關稅暨貿易總協定》第一條的規定，跟美國的232條毫無關係；第三，232條是用國家安全為由對鋼鋁產品和汽車加徵關稅，「據說」未來會對半導體加徵關稅。

美國商務部長盧特尼克。（圖／路透）

蔡正元續指，第四，「最惠國待遇」的意思是美國若給台灣的半導體最低稅率，也要給其他WTO會員同樣的稅率；第五，「232最惠國待遇」不是正式用語，是兩種法律雜湊在一起的說法，至少可以做兩種解釋，包括美國的232條課稅可以豁免台灣以及美國的232條課稅台灣可以打折，鄭麗君應該解釋清楚是哪一種；第六，台灣的半導體有獨佔地位，根本不怕232條關稅，「232最惠國待遇」對台灣沒有意義。

