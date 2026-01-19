鄭麗君談關稅成績斐然…有機會競選台北市？吳靜怡：有實力也跟蔡英文一樣「輸得起又能站起來」

台美關稅談判日前得出結論，不但稅率調降至與日韓同級的15%不疊加，更率先全球拿到半導體232條款最惠國待遇，甚至對美投資2500億美元是企業自主，此次結果在產業界獲得大量好評，率隊的行政院副院長鄭麗君也被傳出可能出戰台北市長選舉。對此，政治評論員吳靜怡指出，重點是看2026和2030大選，第一次出來練兵，下屆當選機率就會高；她也認為鄭麗君不僅有輸得起又能站起來的特質，也兼具實力與歷練。

提到外傳鄭麗君可能投入台北市長選戰，吳靜怡表示，鄭的角色蠻重要的，因為台北市其實是重點經濟的地方，像北市很關注先前輝達設立海外總部一事，而此次鄭麗君成功談成關稅協議對輝達設在北市就非常重要。



吳靜怡指出，現在要看的是2026和2030大選誰可以連續選兩次，第一次是練兵，如果鄭麗君願意被磨練，再下一次出來當選機率就會高，但2030的國民黨對手也很強，包括徐巧芯、羅智強、王鴻薇。



吳靜怡認為，有人第一次不敢出來選是因為怕輸，但有另一種判斷叫「輸得起」，如果是這種情況，那這次一定要有人出來選，過去蔡英文選新北市長的例子就是輸得起。她強調，輸得起又要能站起來這點很關鍵，鄭麗君不但擁有這種特質，也具備實力和歷練。



而關於陳佩琪謠傳可能出來選台北市，吳靜怡說，如果真的出來選，對陳個人的精神狀態是相當不適合的，並直言「她應該真的不會出來選」，民眾黨只是想搏聲量。

