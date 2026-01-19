鄭麗君談關稅獲讚！網翻7年前「摑巴掌事件」心疼 動手女星晚年慘況曝光

鄭惠中昔掌摑行政院副院長鄭麗君引發討論。（資料照片／李智為攝）





行政院副院長鄭麗君近日率領團隊，成功扛下台美關稅談判的重責大任，不僅在國際經貿談判桌上取得重大突破，更為台灣爭取到關鍵利益，獲得朝野與民眾的一致肯定。然而，這份亮眼的成績單，也讓不少網友回想起7年前的「鄭惠中打人事件」，感嘆「天理昭昭，業力終究最後會迴向的」，直言當年衝擊仍令人難忘，並使資深藝人鄭惠中晚年的近況再度成為焦點。

昔遭掌摑吞委屈 網友抱不平

有網友在社群平台發文指出，2019年鄭麗君時任文化部長，出席關懷演藝人員春節餐會時，因推動轉型正義議題，遭資深藝人鄭惠中無預警當眾掌摑。當時鄭麗君雖受驚嚇，但事後展現高度氣度，選擇不對鄭惠中提告，僅由主辦單位華視報警，最終全案由北檢以不起訴處分結案。

該貼文引發熱烈迴響，發文者對比兩人現況表示：「7年後，鄭麗君扛起國家重任，獲得一片感謝；反觀當年動手的那位長輩，如今只能說是人在做天在看。」貼文更直言，許多網友紛紛留言聲援，「記得這件事，當年鄭麗君真的很委屈，一個人就這樣吞了」、「感謝鄭麗君為台灣的付出，時間證明了一切」。

針對此事，鄭麗君當年在臉書發文回應，強調不提告並不代表暴力行為正確，並指出以暴力表達政治立場，對民主社會與轉型正義都是傷害。她也表示，自己選擇不提告，是希望社會能正視暴力背後的歷史創傷與誤解，透過對話而非衝突，面對分歧。如今，隨著台美談判成果浮上檯面，這段往事再度被提及，也讓不少網友感嘆，時間已證明其堅持與承擔。

鄭惠中「領低收、吃罰單」 近況令人唏噓

73歲的資深女星鄭惠中近年定居萬華，生活相對低調。根據《三立新聞網》報導，她透露去年11月因違反《道路交通管理處罰條例》收到罰單，讓她感觸良多。當時她搭乘台北聯營公車20路線，在中正新城站下車後準備返家，因住處就在站牌對面，便直接穿越車道、未走行人穿越線，結果遭警方開單。近年經濟狀況不寬裕，目前租屋居住，並領取低收入戶補助維生。（責任編輯：王晨芝）

