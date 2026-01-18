鄭麗君讓人驚艷可選台北市？她提1關鍵反對

▲行政院副院長鄭麗君（圖右）近日帶領台美談判。（圖／記者葉政勳攝，2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。不過，作家顏擇雅昨（18）日對此表示反對，她認為鄭麗君這時正是在中央發展有最多可能之時，鄭麗君同時也是賴政府相當難得的資產，要她去選台北市長會害了她。

顏擇雅昨發文指出，美台關稅談判的結果，讓她主要是對鄭麗君的能力大為驚嘆。就好比《紐約時報》專訪，讓蕭美琴在民進黨內接班梯次三級跳一樣，鄭麗君這次表現也是。

顏擇雅說，她本來以為賴清德上台後，做最棒的事是抓到綠營共諜。現在要加一項了，就是派鄭麗君去跟美國談判。

不過，談及台北市長人選，顏擇雅認為，她反對讓鄭麗君在這時投入北市長選戰，因為此時正是鄭麗君在中央發展有最多可能之時，同時，鄭麗君也是賴政府相當難得的資產，要鄭麗君去選台北市長是害她，也是害賴政府。民進黨要提名誰選北市都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。

