鄭麗君赴美再磋商關稅！立院民進黨團：專程過去回來一定有說明

記者楊士誼／台北報導

鍾佳濱表示，未來能跟美國具體承諾後一定會有公開記者會說明，至於談判涉及許多細節，基於對雙方的尊重，專程過去回來一定有說明。（圖／翻攝自民進黨立院黨團YT）

日前傳出美國對台進口關稅將降至15%、台積電於美國增建至少5座晶圓廠。行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮等也在14日晚間更赴美進行新一輪實體磋商，結束後雙方預計對外宣布達成共識的內容。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（15）日表示，專程過去回來一定會有說明，至於台積電始終會堅持台灣人才與生態系，讓台灣人才在各地發揚光大也是台灣維持全球影響力的主要方式。

鍾佳濱表示，鄭麗君赴美做最後關稅的敲定，這樣的內容自去年四、五月後就進行密集磋商，而台灣始終努力的在15％關稅不疊加、在232條款中給台灣半導體相關優惠等條件，未來能跟美國具體承諾後一定會有公開記者會說明，至於談判涉及許多細節，基於對雙方的尊重，專程過去回來一定有說明。

而美方是否有增加籌碼？鍾佳濱強調，台積電固然是護國神山，其技術為各國稱羨，但資金來自於世界各國的資本，在此思維下台積電必然要做好佈局規劃。他表示，台灣有獨到的生產優勢，台積電再怎麼樣佈局，始終會堅持台灣培育的人才、台灣的生態系，目前還是他國無法複製的，在各地推廣台灣模式，讓台灣人才在各地發揚光大，相信這不僅是台積電佈局的方向也是台灣持續維持本國產業競爭力和全球影響力的主要方式。

