鄭麗君赴美爭取降關稅、推投資協議 台積電拒評加碼投資傳言

傳台積電對美投資加碼先進製程，公司低調「拒絕回應」。（資料畫面）

台美貿易談判進入最後階段，據外媒報導，台灣政府高層代表團將於美東時間15日飛抵華盛頓，與川普政府官員展開關鍵對話，目標鎖定調降台灣出口產品關稅及推動雙邊投資協議。市場傳出，為配合談判成果，台積電可能進一步擴大在美投資計畫。

根據《路透社》報導，知情人士透露，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室（OTN）貿易代表楊珍妮預計於15日抵達華府，此行的核心任務是與美方官員斡旋，爭取降低台灣產品銷往美國的關稅壁壘。儘管白宮目前尚未正式回覆，但消息指出，美方極有可能在1月底前發布相關協議內容，而行政院經貿辦曾於2025年底表示，雙方已在部分貿易條款上達成廣泛共識。

在這次高層會談中，台灣除了爭取關稅減免，也積極提出協助美國建立「科技生態系」的構想，台灣方面希望能將台灣引以為傲的「科學園區模式」輸出至美國，透過核心技術帶動上下游產業群聚，這項策略若成功，不僅能協助美國重振製造業，也讓台灣的半導體實力更深植於美國本土供應鏈。

隨著談判推進，台積電的在美投資進度再度成為焦點。消息人士透露，為了配合台美經貿協議內容，台積電預計將在亞利桑那州加碼投資，興建更多先進設施。針對外界關注台積電是否會在現有已承諾的1,650億美元（約新台幣5.2兆元）投資基礎上，進一步追加規模，台積電目前保持低調，對外表示「拒絕回應」。





