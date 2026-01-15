鄭麗君赴美磋商關稅 卓榮泰：期待有意義的進展

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

台美關稅談判最後一哩，行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率領的談判團隊昨晚赴美，預計在本次磋商後宣布達成共識內容。行政院長卓榮泰強調，期待這是一次有意義的進展，希望談判底定後，能讓國內產業迅速調適國際經貿新秩序，相關特別預算和政策能逐一全面、具體的協助產業界。

卓榮泰強調，談判團隊談判的過程非常艱辛且漫長，當談判工作有相當的結果時候，會於適當時機向國人報告。

