鄭麗君赴美簽台美貿易協定 行政院回應了

[NOWnews今日新聞] 台美對等貿易協定（ART）可望在本週簽署，對此，行政院發言人李慧芝今（10）日表示，行政院副院長鄭麗君以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」四大原則。

台美關稅談判已在1月進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等共識，並簽署投資合作MOU；待簽署台美對等貿易協定，將完成關稅談判。



鄭麗君日前表示，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」。傳出鄭麗君今晚將再赴華府，與美國貿易代表署（USTR）磋商，待雙方完成協定文本確認後，可望見證美國在台協會（AIT）與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）簽署對等貿易協定。

對此，李慧芝表示，行政院副院長鄭麗君以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備；她強調，任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

