鄭麗君赴美簽署台美關稅協定！ 黃暐瀚：仍需國會同意！
藍白批「喪權辱國」仍有變數！
行政院副院長鄭麗君本週飛往美國。許多聽眾與網友以為臺美關稅早已談妥，但政治評論員黃暐瀚指出，先前的 15% 關稅不疊加僅是備忘錄（MOU），鄭麗君此行是為了完成農產品與汽車關稅的「定版」簽署。黃暐瀚提醒，即便行政院簽署完成，回到國內仍需看立法院是否買單。
不只是 MOU！鄭麗君赴美針對農產品、汽車關稅簽署「定版」
黃暐瀚觀察到，部分網友對臺美對等貿易協定（ART）存在誤解。他解釋，雖然大方向已定，但後續還有具體品項的確定版本需完成。由鄭麗君副院長代表行政單位赴美簽署後，這項協定才算正式定案。
黃暐瀚引「服貿案例」：行政院簽完 國會未必同意
「行政院簽的東西，立法院未必同意。」黃暐瀚舉出 2013 年王郁琦簽署服貿後引發的社會震盪為例。他指出，目前國民黨主席鄭麗文及黨團已表態該協定是「喪權辱國」，以過去立法院運作的邏輯來看，這份定版協議回到國內國會後，極可能面臨嚴格挑戰甚至是卡關。
監督是談判利器？黃暐瀚呼籲目標應一致
黃暐瀚總結，在野黨對臺美關稅極不滿意，這已成為行政權與立法權的角力場。他認為，如果目標不一致，在野黨的監督就可能變成協定的變數，這對台灣厚植國防與經貿實力是否有利，值得全民關注。
其他人也在看
在野黨阻擋國防預算恐致美關稅升至25％？ 黃國昌：不必過度預測
台美關稅談判達成協議後，尚未正式簽署，據了解，我談判團隊近日將再啟程赴美，「台美對等貿易協定（ART）」可望於本週簽署。不過，知情人士憂心，在野黨若一再阻擋國防特別條例與預算，關稅即便簽署，也可能出現變化從15％變回25％。對此，民眾黨主席黃國昌直言，自己並未接收到相關訊息，也認為不必過度預測或放話
爽領30萬年終卻不審近9兆預算 公督盟痛批藍白「獻媚」中共
立法院新會期本月春節後開議，攸關中央政府運作的年度總預算等至今仍未付委審查、已逾164天，立法院長韓國瑜也表態將面諫總統及各院首長化解僵局；對此，民團公督盟及台灣基進、時代力量等小黨今召開記者會，譴責立委爽領高薪年終卻不審總預算，嚴正呼籲朝野應速再協商，別欠全台欠過年。
藍白3大惡法恐「突襲」送件 行政院：已有相關準備
行政院長卓榮泰6日已宣布對「眷改條例」不副署，對於立法院上會期最後一天強行通過的三大惡法，政院人士表示，三項法案尚未送抵行政院，據研判，立院可能「突襲」，在12或13日、春節年假前的最後1、2天，才把咨文送抵政院，政院已有相關準備。立法院上會期最後一天通過「衛星廣播電視法」讓中天新聞台復台、「黨產條
高市早苗大勝 日本「正常國家化」將成為中國最大的戰略夢魘
陳世民／台大政治學系副教授
蔡正元嗆中國絕不敢對台灣動武 周錫瑋當場氣炸怒槓
前國民黨立委蔡正元7日在節目上稱，中國大陸沒能力解決台灣問題，對於總統賴清德頻稱兩國互不隸屬也不敢怎麼樣，就是因為沒實力，只敢在93大閱兵把軍隊秀給大家看；這讓同場的前台北縣長周錫瑋不滿，批評蔡正元是錯誤判斷，甚至要跟蔡對賭中國敢不敢動武，場面相當火爆。
在野「擋軍購」關稅恐升至25%？黃國昌：依民主程序攤在陽光下審議
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導美國日前拍板將對台灣課徵15%關稅且不疊加，美方也允諾，未來若課徵232半導體及其衍生品關稅，將給予台灣最優惠待遇。不過，平面媒體引述知情人士說法稱，若立法院一再阻擋國防特別條例與預算，關稅恐再從15%升至25%。對此，民眾黨新北市長參選人黃國昌今（8）日回應，他完全沒有接獲相關消息，呼籲各界毋須過度臆測。
1.25 兆軍購挨批太貴、灌水？黃暐瀚拆解「數據組成」：死擋在程序委員會不叫嚴審！
1.25 兆軍購預算遭卡關？黃暐瀚拆解 3500 億美購、3000 億國造等數據組成，戳破網路謠言。黃暐瀚以「櫻木花道上場」比喻，痛批擋在程序委員會是「死擋」而非嚴審，恐重演服貿劇本影響台美信任。詳解 F-16V 延宕與 AIT 處長谷立言代表美國政府的立場。
鄭麗君本週赴美簽關稅協定 已向美說明台灣不可能4成半導體產能移美
台美對等關稅定調為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），並爭取到半導體及相關商品等232關稅最惠國待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金
川普要搬走台灣4成半導體產能？鄭麗君曝談判秘辛：我直接跟美方說不可能
台美關稅談判出爐，農曆年前有望簽署對等貿易協定。而針對美國總統川普曾揚言，在任內將把台灣半導體40%產能轉移到美國，行政院副院長鄭麗君在今（8）日播出的《華視》專訪直言「我很清楚地跟美方說不可能」，台灣這數十年發展出的生態系不可能搬走，護國神山只會越來越大，最先進的半導體製程一定得在台灣進行。鄭麗君表示，這次關稅並非傳統的雙邊經貿談判，美國要平衡貿易逆差......
韓國瑜盼向總統「進言」解預算僵局 綠委轟：沒作為還想丟包
即時中心／梁博超報導立法院新會期即將開議，不過115年度總預算案迄今尚未付委審議，8年共1.25兆元的國防特別條例更遭藍白多次封殺。立法院長韓國瑜近期受訪表示，他會正式向賴總統提出建議，是否要考慮「化」這個字，因為永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。對此，民進黨立委陳培瑜質疑，韓國瑜院長是唯一能促進預算實質審核的人；但到現在卻沒有作為，甚至還想丟包。「請韓院長拿出肩膀、負起責任、扛起擔當。」
韓國3500億美元《對美投資特別法案》拚3/9前過關，力守15%關稅
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，韓國國會週一(9日)表決通過成立「對美投資特別委員會」，鎖定在3月9日前完成《對美投資特別法案》立法程序，為規模高達3,500億美元的對美戰略投資建立專法與基金架構。此舉被視為在美國總統川普多次點名施壓、揚言若投資承諾遲遲未落地將把對韓關稅自15%調回25%的背景下，首爾以「立法換時間」快速降溫貿易風險的關鍵動作。特別委員會共16名議員組成，席次配置為共同民主黨8人、國民力量7人、非交涉團體1人，並由國民力量籍議員出任委員長。特別委員會獲授權具備法案草擬與整合權，目標是在一個月內完成法案定稿、審議與表決，等同把政治動員與程序效率拉到「戰時速度」，也反映朝野在外部關稅壓力下出現罕見共識。依去年11月韓美協議框架，3,500億美元投資將聚焦半導體、造船(約1,500億美元)及潔淨能源等戰略領域，並以設立特別基金與配套治理機制，強化對外投資的政策支持、風險控管與外匯市場衝擊管理。市場人士解讀，這套安排的核心不是單純「把錢匯出去」，而是把投資承諾制度化、可執行化，讓美方看見時間表與可驗證的落地流程，從而把關稅不確定性鎖在可控範圍。
風評：再次TACO，中國大疆無人機打敗川普
去年底前美國才宣布全面禁用中國大疆無人機，結果不到1個月就「TACO」（川普總是退縮），這個計劃被撤銷了：中國大疆無人機打敗川普。去年12月23日川普政府的聯邦通信委員會（FCC）才宣布，所有外國製造的無人機及其零部件都「對美國的國家安全構成不可接受的風險」，將被列入設備製造商聯邦黑名單，禁止它們在美國境內自由銷售產品。這番非常官式又有點文縐縐的話用白話文講......
新人「到職不到三周」抽走尾牙最大獎 他錯愕：心理不平衡
抽獎是許多民眾參加尾牙時最期待的環節之一，但新人抽走最大獎的狀況屢見不鮮，有網友也忍不住坦言「會讓人心理不平衡」，忍不住好奇其他網友的想法，在網上引發討論。
台積電突宣布熊本廠改3奈米！郭正亮怒轟：龔明鑫根本在編數字騙人
台積電董事長暨總裁魏哲家5日與日本首相高市早苗在東京首相官邸會面時表示，台積電正評估規劃將熊本興建中的第2座晶圓廠改採3奈米製程技術生產，以因應人工智慧帶來的強勁需求。前立委郭正亮於網路節目批評，這意味著經濟部部長龔明鑫5日於年終記者會上稱2030年台灣晶片產能占比仍高達85%的言論根本就是隨便講話，立刻就被揭發。
靠民族主義大勝選舉！ 蔡正元：賴清德會是下一個高市早苗
日本眾議院改選結果出爐，自民黨總裁高市早苗率領該黨以壓倒性優勢獲勝，不僅席次單獨過半，執政聯盟更可一舉取得316席，突破修憲門檻。前立委蔡正元分析，高市早苗之所以能夠大勝，靠婦女與年輕人的大力支持，其中高市靠著激起民族主義情緒吸引年輕人選票，蔡正元預測，總統賴清德在下一次選舉可能成為另一個高市早苗。
退休理財術－高齡生活免驚！五步驟享受彈性退休
退休究竟需要準備多少資金，並沒有標準答案。隨著年齡、收入與人生階段不同，每個人對老後生活的想像與期待也各異。然而，從相關調查可見，台灣民眾普遍對退休後的財務安全感不足，對未來仍存有高度不確定性。面對這樣的現況，外銀陸續提出不同的退休規劃情境與行動建議，協助檢視自身準備程度，並在退休型態逐漸轉向多元與彈性的趨勢下，重新思考適合自己的退休藍圖。
NBA》慘輸尼克終止5連勝 塞爾蒂克Brown：新陣容還在調整
東區2、3名球隊波士頓塞爾蒂克與紐約尼克今天正面對決，結果地主塞爾蒂克以89比111吞敗，終止最近的5連勝，讓尼克贏得近10戰第9勝，2隊同樣以34勝19敗戰績並列東區第2。
蕭旭岑竟酸谷立言「只比科長大一點」！吳思瑤反嗆：打臉自家2人？
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，頻阻擋攸關社會韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法，我國現狀也引來美國關注。未料，剛從中國返台的國民黨副主席蕭旭岑竟口出狂言，指稱美國在台協會（AIT）處長谷立言「層級不高」，只比科長大一點，甚至不如他會面的國台辦主任宋濤、中國政協主席王滬寧。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日怒嗆，難道蕭在打臉與谷立言同台的台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣嗎？
台灣最強高中生Ray疑劈腿 女友怒揭「為何男人總會出軌」親回網友4字
【緯來新聞網】「台灣最強高中生」直播主Ray，因緣認識美國實況主Kai Cenat爆紅，在歐美知名度
建議民進黨政府組團訪問加薩 有助於處理兩岸關係
美國總統川普上個月在瑞士達沃斯世界經濟論壇公布了受他邀請參加加薩「和平理事會」成員國名單，很可惜臺灣未受邀；如能獲得川普的青睞，奉上10億美元，還可以當個永久成員，參與國際間的大事。這筆錢臺灣的政府或企業界一定可以籌足。