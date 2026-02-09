鄭麗君赴美簽署台美關稅協定！ 黃暐瀚：仍需國會同意！

行政院副院長鄭麗君本週飛往美國。許多聽眾與網友以為臺美關稅早已談妥，但政治評論員黃暐瀚指出，先前的 15% 關稅不疊加僅是備忘錄（MOU），鄭麗君此行是為了完成農產品與汽車關稅的「定版」簽署。黃暐瀚提醒，即便行政院簽署完成，回到國內仍需看立法院是否買單。

行政院副院長鄭麗君本週將飛往美國簽署台美關稅協定。 中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 115年1月16日

不只是 MOU！鄭麗君赴美針對農產品、汽車關稅簽署「定版」

黃暐瀚觀察到，部分網友對臺美對等貿易協定（ART）存在誤解。他解釋，雖然大方向已定，但後續還有具體品項的確定版本需完成。由鄭麗君副院長代表行政單位赴美簽署後，這項協定才算正式定案。

黃暐瀚引「服貿案例」：行政院簽完 國會未必同意

「行政院簽的東西，立法院未必同意。」黃暐瀚舉出 2013 年王郁琦簽署服貿後引發的社會震盪為例。他指出，目前國民黨主席鄭麗文及黨團已表態該協定是「喪權辱國」，以過去立法院運作的邏輯來看，這份定版協議回到國內國會後，極可能面臨嚴格挑戰甚至是卡關。

監督是談判利器？黃暐瀚呼籲目標應一致

黃暐瀚總結，在野黨對臺美關稅極不滿意，這已成為行政權與立法權的角力場。他認為，如果目標不一致，在野黨的監督就可能變成協定的變數，這對台灣厚植國防與經貿實力是否有利，值得全民關注。