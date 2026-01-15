鄭麗君赴美！台美展開第6輪實體協商 政院「4大談判目標」曝光

行政院證實由副院長鄭麗君率領的我方談判團隊，已經在1月14日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商。（圖：張柏仲攝）

有關台美關稅談判最新進度，行政院今天（15日）證實：副院長鄭麗君率同團隊已經在昨晚啟程赴美，將與美方展開第六輪實體磋商，此行並訂下四大談判目標，預計在完成協商後對外公布達成共識的內容。

行政院「台美經貿工作小組」表示，由副院長鄭麗君、「經貿談判辦公室」總談判代表楊珍妮率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，已經在1月14日晚間出發赴美，此行將與美方進行第六輪實體磋商，有四項談判目標，包括：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

工作小組表示，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識的內容；後續我方將另外擇期與美國貿易代表署，針對台美貿易協議進行文件簽署，未來也將依法定程序將完整的協議文本送交國會審議。

此外，針對美國白宮在美國時間1月14日所公布的半導體關稅政策，我方先前與美方針對「232條款」半導體及其衍生品關稅優惠待遇，已經進行過多次討論並獲致共識，也將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。（張柏仲報導）