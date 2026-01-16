鄭麗君越洋宣布：美對等關稅15%不疊加 半導體及其衍生品獲最優惠待遇

行政院台美經貿工作小組與美方進行第六輪實體磋商達成最終貿易協議共識，行政院副院長鄭麗君今早（台北時間16日）在美國華盛頓舉行越洋記者會，宣布美國對台的對等關稅為15%不疊加，同時，美方針對232條款半導體及其衍生品關稅，也獲允諾給予最優惠待遇。

行政院經貿談判工作小組談判結束並達成共識，在美國華盛頓舉行記者會。楊珍妮（左起）、鄭麗君、俞大㵢。（中天新聞）

記者會在華盛頓舉行，在美國當地為15日晚上，由行政院副院長鄭麗君主持，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、駐美代表俞大㵢陪同出席。

鄭麗君與楊珍妮等人於14日晚間赴美，與美方進行第六輪實體磋商達成共識後，與美國商務部簽署台美投資合作協議、與美國貿易代表署簽署對等貿易協定。相關協議詳細內容返台後會再公開說明，協議內容會依法送交國會審查。

鄭麗君在記者會上表示，台美談判歷經9個月，達成整體的談判結果，是我方取得兩個最優惠待遇。

她指出，對等關稅15%不疊加，而且是美國逆差國中最低的稅率。另美方針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方承諾將給台灣最優惠待遇。

她說，台灣是美國第六大貿易逆差國，台灣同時也是對美國而言，最重要的半導體製造國；這從台美貿易逆差當中高達9成是來自於半導體及其衍生品，以及ICT產品等這樣的數據可以看出來，因此台美之間的談判，必須同時就對等關稅，以及232條款各項攸關美國國安目標的相關關稅，同時與美國貿易代表署及美國商務部進行磋商，歷經兩個階段的談判，今天中午順利達成主要共識，並達成談判預定的主要四項目標。

第一，對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。依智庫整體評估，較去年4月課32%對等關稅的影響降低八成。

第二，成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

第三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。

第四，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

此外，美國232條款半導體各項關稅，其實美方還沒公布，但已獲美方保證，將來這部分關稅公布後，會獲得最優惠待遇，這也是全球第一個獲得這項最優惠待遇的國家。

