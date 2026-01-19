鄭麗君返台 政院今說明台美關稅細節

行政院副院長鄭麗君（中）完成台美關稅談判多項階段性目標，19日清晨返抵國門。行政院長卓榮泰（右三）前往桃園機場接機。（陳麒全攝）

行政院副院長鄭麗君完成與美國關稅談判後，19日清晨返抵國門，行政院長卓榮泰親赴桃園機場接機，鄭隨後也至總統府與賴清德總統見面，賴特別感謝鄭麗君為台灣在變局中爭取最佳競爭位置，推動台灣更有力量往前邁進。而卓榮泰今天將率談判小組舉行正式記者會，公開說明關稅詳情，其中還未公開的汽車與農產品關稅，及台企對美投資2500億美元政府信用擔保等細節，將是外界關注重點。

台美歷經9個月的關稅談判，鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊14日晚間出發赴美磋商，16日雙方終於達成台灣對等關稅調降為15％且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等目標。

由於鄭麗君在駐美代表處舉行說明會時，僅宣布我方達成的目標，未詳述美方所有條件，尤其農產品、美國汽車是否走向零關稅或擴大開放市場等，皆未明言，藍委許宇甄日前批評鄭不敢說明民生衝擊，是一場「報喜不報憂的黑箱談判」。

對此，政院昨僅稱今日上午9時召開的「台美關稅談判說明記者會」由卓榮泰、鄭麗君與祕書長張惇涵親自對外說明，包含針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅，美方承諾將給台灣最優惠待遇，還有台企對美投資2500億美元、2500億美元政府信用擔保等細節。

台美關稅協議拍板定案，政府將透過信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元融資，傳國發會將成為信保融資推手。國發會副主委高仙桂昨表示，台美已簽訂投資備忘錄（MOU），政府一定會落實、執行，至於如何順利運作提供信保機制，行政院近日將會統一說明。不過外傳信保基金規模初期達百億美元，除國發會外，另有9大公股行庫，甚至更多民營銀行參與出資。

高仙桂解釋，現行的信保機制多由國內中小企業提供融資保證，但目前投資目的地是美國，若動用恐怕排擠國內投資，才會想到國發基金有針對台商海外投資與融資的保證機制，現今額度約新台幣600億元，是否會用做這次赴美投資與融資的機制？她坦言「不一定」，雖然大型半導體企業不需要保證，但2500億美元規模龐大，新台幣600億元的額度可能不夠。

由於國發會掌管的國發基金是台積電大股東，外界認為，國發會將先向台積電借錢（股票質押）籌措財源，或採合併現有信保基金機制等作法，高仙桂表示，都是外界揣測，結果確定，行政院會統一對外說明。