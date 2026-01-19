鄭麗君返台 賴清德讚：台灣站上更有利位置

▲鄭麗君結束台美關稅談判任務今日清晨返台，上午隨即前往總統府出席行程。（圖／翻攝自賴清德臉書）

[NOWnews今日新聞] 台美對等關稅談判成績斐然，包括調降為15％不疊加，此外成功爭取美國《貿易擴展法》第232條款下的半導體及衍生品「最惠國待遇」，更是全球第一個在晶片領域取得此優惠的國家。行政院副院長鄭麗君今（19）日清晨與代表團返國，上午赴總統府出席行程，對此總統賴清德特別發文誇讚，此成果讓台灣在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量，政府會持續審慎、穩健對應各項挑戰，用充滿韌性與勇氣的台灣精神，面對逆風，依然穩健前行。

賴清德表示，鄭麗君今日清晨在機場發表談話後，馬上就來到總統府，與他一同接見模範公務人員代表，自己要肯定每一位得獎者，在各自的崗位上，以專業與熱忱推動國家政策，用行動實踐服務人民的精神，「正因為有你們，政府才能在種種挑戰中穩健運作、持續前進，服務更多國人」。

對於此次對美談判的成果，賴清德說，要感謝鄭麗君與談判團隊沒日沒夜、全力以赴、也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為台灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇，更讓台灣成為全球第一個、獲得在美國232條款下，相對完整及最優惠待遇的國家。

賴清德說，這樣的成果，讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。

最後賴清德表示，政府會持續審慎、穩健對應各項挑戰，會用充滿韌性與勇氣的台灣精神，即使面對逆風，依然穩健前行，新的一年會繼續與全體國人、企業大步向前，讓台灣繼續發展、進步。

