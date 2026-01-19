鄭麗君返國第一站隨即會見賴清德 獲讚為台爭取最佳位置





行政院副院長鄭麗君率領談判團隊，達成對等關稅15%不疊加及232條款最優惠待遇等四大成果，今（19日）清晨返抵國門後，第一站就是陪同模範公務人員一行到總統府會見賴總統。賴總統表示，感謝鄭麗君副院長與談判團隊沒日沒夜、全力以赴、也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命。這樣的成果讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。

賴清德總統今天接見114年全國模範公務人員代表，他致詞肯定得獎者在各自崗位上以專業與熱忱推動國家政策，發揮服務人民的精神。獲選的模範公務人員在考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院秘書長劉建忻、銓敘部長施能傑及行政院人事行政總處人事長蘇俊榮陪同下前往總統府會見總統。

賴清德表示，感謝海委會副主委兼海巡署長張忠龍帶隊應對中共灰色地帶威脅，推動「海空一體精銳海巡」，以及AI智慧情監偵體系，整合海巡戰力、打造國家級海洋防護網，展現捍衛主權的力量。還有金管會莊琇媛副主委，擘劃亞洲資產管理中心擘劃亞洲資產管理中心，持續推動金融法規簡化、鬆綁，強化我國金融機構打詐、防詐的能力，對台灣的金融發展貢獻卓著。

賴清德指出，其他獲表揚的同仁無論在守護國人健康、優化公共建設、維護社會治安、提升教科文實力，還是在產業建設、永續環境、打造智慧政府、擘劃業務革新、拓展外交等各領域，也都有非常傑出的表現。雖然無法一一列舉，但因為大家的努力付出讓國家更強、社會更進步、人民更幸福、也讓世界看見台灣。

賴清德表示，過去一年，因為中國持續打壓台灣、經貿環境劇烈變動，加上許多複合式災害的考驗，確實讓國家面臨許多挑戰；但也因為各位的打拚，全國人民展現團結與堅強的韌性，沒有因為困難就停頓，更沒有因為挫折而沮喪；反而更加勇敢堅定的向前走。

賴清德提到，像是對美談判結果，感謝鄭麗君副院長帶領的談判團隊為台灣取得與美國主要盟友同等待遇，也讓台灣在變局中爭取到最佳的競爭位置，這項談判結果勢必會推動台灣更有力量往前邁進，這就是勇氣、有韌性的台灣人，即使面對逆風依然穩健前行。新的一年我們將繼續大步向前走；期許各位模範公務人員不分專業領域，持續擔當公務體系的中流砥柱，跟整個行政團隊一起向前走。

賴清德期許，未來一年有四大目標要完成：第一，打造更安全、更堅韌的台灣，以更強大的防衛機制，捍衛國家主權；第二，邁向智慧繁榮的新台灣，透過持續推動AI、生技醫療與關鍵產業發展，確保台灣在下一世代的競爭優勢。

賴清德說，第三是建構更均衡發展、更公平的台灣，不僅要追求世代均衡、城鄉均衡，也要追求所得分配均衡，我們要持續擴大社會投資，打造公義、永續的社會；第四，要促成民主團結，深化憲政體制，凝聚社會共識，開創國家發展的新局。

賴清德最後再次恭喜各位模範公務人員，讓我們一起團結合作，以專業守護國家，為台灣的民主、安全與繁榮，打下更穩固的基礎。（責任編輯：卓琦）

