鄭麗君返國首站見總統 賴清德感謝：爭取到最佳競爭位置

行政院副院長鄭麗君今陪同模範公務人員一行到總統府會見賴總統。（總統府提供）

台美關稅降至15％且不疊加，行政院副院長鄭麗君完成任務率團返台，行政院長卓榮泰更親赴機場迎接；而鄭也見了賴清德。賴清德總統強調，感謝鄭麗君為台灣取得與美國主要盟友同等待遇，在變局中爭取最佳競爭位置，勢必推動台灣更有力量往前邁進，這就是勇氣、有韌性的台灣人，即使面對逆風依然穩健前行。

賴清德今接見「114年全國模範公務人員代表」致詞時表示，他要代表國家恭喜各位，同時也感謝大家在工作崗位上發揮專業、負責任且非常熱忱地推動國家政策，並發揮服務人民的精神。他說，各位的努力，也是推動國家進步、社會安定、造福人民福祉的關鍵力量。

賴清德表示，海委會副主委兼海巡署長張忠龍帶隊應對中共灰色地帶威脅，推動「海空一體精銳海巡」及AI智慧情監偵體系，整合海巡戰力、打造國家級海洋防護網，展現捍衛主權的力量。金管會副主委莊琇媛則擘劃亞洲資產管理中心，持續推動金融法規簡化、鬆綁，強化我國金融機構打詐、防詐的能力，對台灣的金融發展貢獻卓著。

賴清德指出，其他獲表揚的同仁無論在守護國人健康、優化公共建設、維護社會治安、提升教科文實力，還是在產業建設、永續環境、打造智慧政府、擘劃業務革新、拓展外交等各領域，也都有非常傑出的表現。

賴清德指出，雖然無法一一列舉，但因為大家的努力付出讓國家更強、社會更進步、人民更幸福、也讓世界看見臺灣。過去一年，因為中國持續打壓臺灣、經貿環境劇烈變動，加上許多複合式災害的考驗，確實讓國家面臨許多挑戰；但也因為各位的打拚，全國人民展現團結與堅強的韌性。

賴清德提到，像是對美談判結果，感謝鄭麗君帶領的談判團隊為臺灣取得與美國主要盟友同等待遇，也讓臺灣在變局中爭取到最佳的競爭位置。這項談判結果勢必會推動台灣更有力量往前邁進，這就是勇氣、有韌性的臺灣人，即使面對逆風依然穩健前行。

賴清德期許，未來一年有4大目標要完成，第一，打造更安全、更堅韌的臺灣，以更強大的防衛機制捍衛國家主權；第二，邁向智慧繁榮的新臺灣，透過持續推動AI、生技醫療與關鍵產業發展，確保臺灣在下一世代的競爭優勢。

第三，建構更均衡發展、更公平的臺灣，不僅要追求世代均衡、城鄉均衡，也要追求所得分配均衡，要持續擴大社會投資，打造公義、永續的社會；第四，要促成民主團結，深化憲政體制，凝聚社會共識，開創國家發展的新局。

