鄭麗君返抵國門見總統...賴清德致謝「為台取得與友盟同等待遇」：讓台灣在變局中取得最佳競爭位置

總統賴清德今（19）日上午接見「114年全國模範公務人員代表」，而剛自美國返抵國門、談妥台美對等關稅的行政院副院長鄭麗君也出席。賴清德表示，感謝鄭麗君帶領的談判團隊為臺灣取得與美國主要盟友同等待遇，也讓臺灣在變局中爭取到最佳的競爭位置。這項談判結果勢必會推動臺灣更有力量往前邁進。

賴清德致詞時，首先代表國家及國人對獲選的模範公務人員表達祝賀之意，同時感謝也肯定得獎者在工作崗位上，以專業、責任與熱忱推動國家政策，發揮服務人民的精神，是推動國家進步、社會安定、造福人民的關鍵力量。

賴清德說，雖然無法一一列舉，但因為大家的努力付出讓國家更強、社會更進步、人民更幸福、也讓世界看見臺灣。過去一年，因為中國持續打壓臺灣、經貿環境劇烈變動，加上許多複合式災害的考驗，確實讓國家面臨許多挑戰；但也因為各位的打拚，全國人民展現團結與堅強的韌性，沒有因為困難就停頓，更沒有因為挫折而沮喪；反而更加勇敢堅定的向前走。

賴清德指出，像是對美談判結果，感謝鄭麗君副院長帶領的談判團隊為臺灣取得與美國主要盟友同等待遇，也讓臺灣在變局中爭取到最佳的競爭位置。這項談判結果勢必會推動臺灣更有力量往前邁進，這就是勇氣、有韌性的臺灣人，即使面對逆風依然穩健前行。

賴清德說，新的一年將繼續大步向前走；期許各位模範公務人員不分專業領域，持續擔當公務體系的中流砥柱，跟整個行政團隊一起向前走。

賴清德期許，未來一年有4大目標要完成：第一，打造更安全、更堅韌的臺灣，以更強大的防衛機制捍衛國家主權；第二，邁向智慧繁榮的新臺灣，透過持續推動AI、生技醫療與關鍵產業發展，確保臺灣在下一世代的競爭優勢。第三，建構更均衡發展、更公平的臺灣，不僅要追求世代均衡、城鄉均衡，也要追求所得分配均衡，要持續擴大社會投資，打造公義、永續的社會；第四，要促成民主團結，深化憲政體制，凝聚社會共識，開創國家發展的新局。

