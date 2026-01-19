鄭麗君返抵國門談話「談判團隊是整個政府」跨部會走到關鍵一步：證明台灣技術已成世界關鍵力量！

行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，成功達成台灣對等關稅15%不疊加等多項目標。談判團隊今（19）日清晨返抵國門，行政院長卓榮泰等一行人親自迎接。鄭麗君表示，談判團隊就是整個政府，跨部會共同努力之下，才走到今日的關鍵一步，此次與美方磋商供應鏈合作，證明「臺灣的技術與產業已成為世界關鍵力量」。

鄭麗君發表返國談話時表示，她在飛機上才得知卓院長要親自接機的消息，因為院長特別交代同仁保密，讓她感到相當不好意思，尤其院長公務繁忙，卻仍親自前來接機，以行動為全體談判團隊加油打氣，令所有團隊成員深受感動。

鄭麗君特別感謝卓院長在整個談判過程中給予團隊最大支持與信任，每一次她抵達美國華府後，時常第一時間就收到院長詢問「平安抵達了沒？」和「加油」的訊息與鼓勵。

鄭麗君強調，她與楊珍妮政委雖擔任談判代表，「但其實談判團隊就是整個政府」，除了談判代表之外，還包括各相關部會代表；另外，從總統、副總統、卓院長，到總統府、國家安全會議及行政院三位秘書長，皆參與無數次決策會議，並擬定各項策略，方能建立總體談判方針及方向，並在跨部會共同努力下，走到今日的關鍵一步。

她指出，每當團隊在前線談判時，總統與卓院長都在臺灣無時差的等候，讓她可以隨時致電請示，解決所有問題，所以是整個政府大家一起共同努力走到這一步，她內心非常感謝。

針對此次臺美關稅談判過程與結果，鄭麗君說明，臺美雙方歷經9個月談判，我方談判團隊此行在華府與美方談判團隊舉行總結會議，並確認臺灣取得對等關稅15%不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中最惠國待遇；同時也取得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是雙方談判的重要階段性結果。

鄭麗君再說，此外，談判團隊也與美國商務部簽署臺美投資備忘錄（MOU），並向美國貿易代表署進一步了解，預計數週後將再正式簽署「臺美對等貿易協定」；待兩份協議皆完成簽署後，便完成最後一哩路，以及總統與卓院長所交付的任務。

「經過此次與美方磋商供應鏈合作，再次證明臺灣人的努力、臺灣的技術與產業已成為世界關鍵力量」，鄭麗君說，這讓政府充分感受到世界看好臺灣、需要臺灣。未來政府將全力在臺灣持續擴大投資，將產業根基扎得更深、更廣，同時也會支持產業在國際上進行有利的國際布局，以延伸及擴展實力，以更壯大的臺灣，自信地走向世界。

