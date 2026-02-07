鄭麗君逛台北國際書展 感謝愛書人造就多元開放平台

（中央社記者邱祖胤台北7日電）行政院副院長鄭麗君6日逛台北國際書展，以實際行動挺出版，今天她在臉書貼文感謝愛書人造就多元開放平台，並公布多達73本書。

鄭麗君在臉書表示，她昨天傍晚在最後一場會議之後，趕到台北國際書展，「近期雖然工作滿檔，但書展一定是非來不可！」

鄭麗君表示，她在書展遇到好久不見的書人朋友，「我們最有默契的第一個動作，就是給彼此一個擁抱！開心重逢也互相打氣」。

鄭麗君同時感謝為她簽名的創作者，包括平路、楊双子、野島剛、一青妙、柳廣成、千明官、謝子涵，以及Davide Calì等人。

廣告 廣告

鄭麗君並表達她對出版人的謝意，「衷心感謝每一位守護創作的做書人及愛書人，因為妳／你們堅持不斷的創作、編輯、翻譯、出版與閱讀，引領台灣不斷開拓自由的疆界，造就亞洲最多元開放的閱讀與思想交流平台！」

鄭麗君也提醒民眾明天是書展最後一天，「把握機會，快來逛書展，買好書！」（編輯：李亨山）1150207