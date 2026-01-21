鄭麗君選北市長是「考古題」？媒體解讀不選 黃暐瀚揭「做什麼說什麼」藏玄機：參選機率大幅提升！

行政院副院長鄭麗君近日被點名參選台北市長，昨（20）日受訪時回應「這是考古題了」，並強調「我是一個做什麼、說什麼、說什麼、做什麼的人」。儘管多數媒體第一時間解讀為「不參選」，但政治評論員黃暐瀚在今（21）日節目中提出截然不同的觀察，認為鄭麗君參選台北市長的機率正在「大幅提升」。

媒體誤解？黃暐瀚解讀：現在做副院長，就說副院長的話

鄭麗君面對詢問時表示：「這個是考古題了，我應該已經回答超過 10 年了。所以過去我的回答都算數，我是一個做什麼、說什麼的人。謝謝。」，多數媒體引述這段話，解讀為鄭麗君不會參選台北市長。

黃暐瀚針對這段話提出了「另類解讀」。他認為鄭麗君現在的身分是行政院副院長，正在處理美國關稅、行政院政務，因此她「做副院長，就說副院長該說的話」。黃暐瀚說，「若她有一天變成了候選人，她是不是就說台北市長選舉的話？這完全沒有問題」。他更反問，鄭麗君從未把話說死，「有說總統叫我選我也不要嗎？沒有」。

回朔2018 年說法：是否等同今日？

黃暐瀚找出過去鄭麗君 2018 年 3 月 8 日的說法，當時擔任文化部長的鄭麗君表示，「從來沒有被徵詢過」、「從來沒有思考過參選的問題」。

雖然鄭麗君稱「過去回答都算數」，但黃暐瀚精闢分析指出，即便當年沒意願，也不代表「現在」黨中央沒有打算推她。隨時時代背景不同，當年的拒絕並不能作為今日的擋箭牌。

民進黨的台北市長目標：衝破 40% 基本盤

黃暐瀚認為，台北市長選戰對民進黨而言，目標與台南不同，並非一定要大贏，而是要維持基本盤並尋求突破。他指出，蔣萬安與張善政（桃園）實力堅強，民進黨需要一位能符合在地選民口味、衝破 40% 得票率的人選。他總結道，鄭麗君的機率正持續提升中，「我覺得很可能最後就是她」。