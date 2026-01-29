鄭麗君選北市長有「紅利」？洪孟楷示警：民進黨絕不會放棄

2026台北市長選舉，民進黨將派誰出馬對決爭取連任的蔣萬安，引發各界關注，不過最新民調顯示，若副院長鄭麗君對決蔣萬安，蔣以60.4%領先鄭的27.4%。國民黨立委洪孟楷認為，民進黨最終會派鄭出來選，因其過去沒選舉過，新人相對有紅利；不過洪也強調，別因蔣民調高就認為民進黨會放棄，民進黨絕對不會放棄。

洪孟楷昨（28）日在政論節目《新聞大白話》中指出，台北市長這一局，他以其政治判斷認為，民進黨會派出的人選就是鄭麗君，並認為這一局蔣萬安不會只是跟鄭選，而是跟賴清德選，因為鄭麗君若參選，其競選團隊、班底或是競選經費，黨中央恐都會為其準備好。

洪孟楷表示，蔣萬安做得很不錯，任何人與他對決，都有所差距，但鄭麗君不僅是女性，且過去沒有選舉過，沒有被檢驗的空間，對於選舉來說，新人相對有紅利；不過洪強調，千萬不能因為蔣萬安民調高，就認為民進黨會放棄，民進黨絕對不會放棄，因為北市一旦放棄，民進黨將全面崩盤，民進黨不會這樣做。

洪孟楷最後也重申，2026台北市長選舉，蔣萬安不僅是跟民進黨派出的人選競爭，還會是跟賴清德選，因為賴一定會找一位最能跟他搭配的人出來選，而這個人就是鄭麗君。

上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

