鄭麗君選台北市吳思瑤贊成 顏擇雅：我反對

行政院副院長鄭麗君這次負責台美關稅談判，代表民進黨參選台北市長的呼聲再起，民進黨立委吳思瑤表示自己舉雙手雙腳贊成。不過，作家顏擇雅則在臉書直言「我反對」，認為要鄭麗君選北市長是害她，也是害賴政府。

台美關稅敲定，負責談判的行政院副院長鄭麗君被認為表現亮眼，代表民進黨參選台北市長，對戰蔣萬安的呼聲再起；民進黨立委吳思瑤今(18)日表示，有中央且是跨部會的整合能力，在台北市的市政治理將是強強聯手，如果鄭麗君投入首都市長選舉，是台北市民的福氣，自己舉雙手雙腳贊成。

吳思瑤表示，目前討論鄭麗君角逐台北市長的呼聲越來越高，但也有聲音認為鄭麗君是國家級人才，留在行政團隊比較好的說法，不過以自己的看法來說，不論把鄭麗君擺在哪個位子，她的表現絕對都會表現得一百分。

她指出，像是高雄市長陳其邁治理市政表現亮眼，也是因為他之前也擔任過行政院副院長，有中央而且是跨部會整合政策的能力，反映在市政的治理上就是強強聯手。吳思瑤強調，如果鄭麗君能參選首都市長選舉，將是台北市民的福氣，自己當然舉雙手雙腳都贊成。

作家顏擇雅則在臉書直言「我反對」。她認為，此時正是鄭麗君在中央發展有最多可能之時，她也是賴政府相當難得的資產。要鄭麗君選北市長是害她，也是害賴政府。民進黨要提名誰選北市都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。

