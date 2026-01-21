鄭麗君選台北市長？吳思瑤讚「最亮眼強棒」：但尊重當事人意願不強迫

記者詹宜庭／台北報導

吳思瑤回應鄭麗君被點名參選台北市長。（圖／翻攝畫面）

針對2026地方選舉，行政院副院長鄭麗君被視為參選台北市長熱門人選，不過，鄭麗君昨日受訪時說「這是考古題了，我已經應該回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，選舉當然要看個人意願，必須尊重當事人，沒有人可以強迫誰參選，鄭麗君是否點頭，真的要讓她自己思考，沒人可以強加選舉壓力在她身上，但她確實是大家眼前最亮眼的強棒。

廣告 廣告

吳思瑤表示，首都市長選舉持續受到關注，有討論就是好事，但如今卻陷入兩難，若推出強棒才有可能得分制勝，可若推出強棒，又擔心會在選戰中遭到耗損，確實是一個兩難的處境。不可諱言的，鄭麗君就是目前大家眼中的最強棒。吳思瑤說，鄭是她的師姐，兩人在立法院互動頻繁，在文化政策領域更是密切合作，尤其現在鄭麗君身在執政團隊，而她擔任民進黨政策會執行長，幾乎每週都一起開會。

吳思瑤強調，選舉當然要看個人意願，必須尊重當事人，沒有人可以強迫誰參選，鄭麗君是否點頭，真的要讓她自己思考，沒人可以強加選舉壓力在她身上，但她確實是大家眼前最亮眼的強棒。

吳思瑤也表示，自己身為首都立委，非常期待台北市民能有更好的福氣，迎來一場高規格、有品質的選戰。畢竟台北市政已經26年沒有明顯進步，甚至已被高雄追上。如果參考陳其邁當年以行政院副院長的資歷與視野投入地方選戰，為高雄帶來轉變與進步，這樣的改變正是台北市民所期待的。

更多三立新聞網報導

鄭麗君選台北市長？黃暐瀚：我個人判斷，機率直線上升

台美投資「台積電1000億」算在內！股民讚：台灣真的賺翻

不只鄭麗君！台灣關稅談判大功臣 她揭72歲楊珍妮背景：已經歷6任總統

台美談判幕後！楊珍妮以政院為家靠福利社補給 守夜應援豆漿喝完被放鳥

