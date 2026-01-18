鄭麗君選台北市長？吳思瑤：舉雙手雙腳贊成

▲台美對等關稅談判成果斐然，讓鄭麗君成為參選台北市長大熱門。（圖／記者陳威叡攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會進來盤點台北市長人選，近來台美關稅談判成果斐然，副院長鄭麗君被視為絕佳人選，對此立委吳思瑤今（18）日表示，若鄭麗君參選台北絕對是超級大亮點、大爆點，但也有另一派說法認為國家級人才應該留在行政團隊，自己則認為無論是哪一個位置鄭麗君都會表現一百分，如果台北市民有這個福氣，自己當然舉雙手雙腳贊成。

對於台美關稅談判成果斐然，讓外界熱議鄭麗君參選台北市長，對此吳思瑤表示，鄭關稅談判立大功，參選絕對是超級大亮點、大爆點，社群討論鄭麗君角逐台北市長聲量越來越高，但也有另一派覺得國家級人才應該留在行政團隊比較好。

吳思瑤說，無論鄭麗君擺在哪個位置，都會表現一百分，投入市長選舉自己當然是舉雙手雙腳贊成，高雄市長陳其邁市政表現亮眼，過去也曾擔任行政院副院長，跨部會整合能力也反應市政治理，這就是強強聯手、好上加好。

吳思瑤說，如果好姐妹鄭麗君點頭答應，台北市民有這個福氣的話，妹妹當然就戰鬥位置全力幫忙。

