鄭麗君選台北市長？ 吳思瑤：舉雙手雙腳贊成

民進黨由誰出戰台北市長備受矚目，行政院副院長鄭麗君近期在台美關稅談判成果斐然，支持她選台北市長的呼聲相當高。對此，民進黨立委吳思瑤今（18）日表示，若鄭麗君參選絕對是超級大亮點、爆點，如果鄭麗君投入首都市長選舉，她當然舉雙手雙腳贊成，而站在姊妹角度，「如果麗君姐姐願意Say Yes，那思瑤妹妹我們已經就戰鬥位置，全力來幫忙」。

民進黨立委吳思瑤今日下午出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，談及行政院副院長鄭麗君被點名選台北市長一事，吳思瑤表示，鄭麗君這次在關稅談判立下大功，如果參選絕對是一個超級大的亮點，也是超級大的爆點。

吳思瑤指出，目前社群上討論鄭麗君角逐台北市長的聲量越來越高，但也有另外一派認為國家級人才還是留在行政團隊比較好；而她個人看法是，不論鄭麗君擺在哪一個位置，絕對都會表現的一百分。

吳思瑤說，如果鄭麗君渴望投入首都市長的選舉，「我當然覺得舉雙手雙腳都贊成」，因為看看高雄市長陳其邁的亮眼表現，他之前也擔任過行政院副院長，有中央而且是跨部會整合政策的能力，反映在他市政治理上，就是強強聯手、好上加好。

吳思瑤認為，如果台北市民有這個福氣，「我當然舉雙手雙腳都贊成，而且站在姐妹的角度，如果麗君姐姐願意Say Yes，那思瑤妹妹我們已經就戰鬥位置，全力來幫忙」。

