鄭麗君選台北市長？她逆風嗆「派誰都好」：不要拉一個在中央很有用的人

台美關稅協議敲定後，負責談判的行政院副院長鄭麗君被認為表現亮眼，民進黨內代表參選台北市長、對戰現任市長蔣萬安的呼聲再度升溫。對此，各方都有不同聲音，受封「台派女神」的徐閉出面分析，表示「你不想要王世堅，我完全可以理解，你派誰都好，就是不要拉一個在中央很有用的人」。

徐閉談及過去台北市長選舉，表示2014那場台北市選舉，其實民進黨內部也有人想出來選啊，包括顧立雄。她反問，顧立雄難道不符合那些喜歡幻想「台北市市民喜歡高水準候選人」的口味嗎？事實證明台北市民就是喜歡柯文哲那種奇怪的人。

徐閉坦言，柯文哲第一次選市長，她有因為民進黨的關係幫他拉票，當時民進黨幫柯辦了一個大遊行，但她沒去參加，因為她知道「這個人就是一個禍害」。徐閉大嘆，你去配合台北市民的口味，最後只會養出更多柯文哲，「你不想要王世堅，我完全可以理解，你派誰都好，就是不要拉一個在中央很有用的人，陪一群沒水準的人玩選舉遊戲」。

她表示，現在寫漂亮文章的那些人，只是希望鄭麗君真的能選贏，好證明他們幾十年來，說的那些屁話都是對的，「你看民進黨之前選輸都是因為水準不夠」。徐閉直言，「省省吧，我已經不是20歲了。明明知道會有同樣的結果，卻不改變做法，一再重複做同樣的事，這種叫做瘋子，你們當初如果給姚文智機會，台北市現在不知道多漂亮」。

