鄭麗君選台北市長？她：陪沒水準的人玩遊戲

▲行政院副院長鄭麗君日前在台美關稅談判中繳出漂亮成績，呼聲極高。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注，行政院副院長鄭麗君日前在台美關稅談判中繳出漂亮成績，呼聲極高。對此，受封「台派女神」的徐閉開嗆，如果配合台北市民的口味，最後只會養出更多柯文哲，「派誰都好，就是不要拉一個在中央很有用的人」

徐閉22日在臉書發文指出，2014年那場台北市選舉，民進黨內部也有人想出來選，包括顧立雄。「顧立雄難道不符合那些喜歡幻想『台北市市民喜歡高水準候選人』的口味嗎？事實證明台北市民就是喜歡柯文哲那種奇怪的人。」

廣告 廣告

徐閉坦言，柯文哲第一次選市長，她有因為民進黨的關係幫他拉票，當時民進黨幫柯辦了一個大遊行，「我可沒去參加，因為我知道這個人就是一個禍害。我要講什麼？你去配合台北市民的口味，最後只會養出更多柯文哲。」

徐閉直言，「你不想要王世堅，我完全可以理解，你派誰都好，就是不要拉一個在中央很有用的人，陪一群沒水準的人玩選舉遊戲。」

徐閉痛批，現在寫漂亮文章的那些人，只是希望，鄭麗君真的能選贏，好證明他們幾十年來，說的那些屁話都是對的，「你看民進黨之前選輸都是因為水準不夠」。

徐閉狠酸，「省省吧，我已經不是20歲了。明明知道會有同樣的結果，卻不改變做法，一再重複做同樣的事，這種叫做瘋子，」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白「灌水」介入憲妃大戰？賴清德回這句 他預言陳亭妃下場

高雄恐變藍天？郭正亮分析賴瑞隆1舉動 預言：後面有苦頭吃

2026國運預測！命理師揭驚人巧合 曝「3大考驗」：2027迎死神