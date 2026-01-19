鄭麗君選台北市長？律師舉阿扁為例：人才選民也不一定看得懂

記者李鴻典／台北報導

行政院副院長鄭麗君率隊進行台美關稅談判，繳出漂亮成績，支持她參選台北市長的聲浪再起。對此，林智群律師直言，就算是人才，選民也不一定看得懂。

鄭麗君率隊進行台美關稅談判，繳出漂亮成績，支持她參選台北市長的聲浪再起。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

林智群律師說，只要有人表現很好（比如鄭麗君），就會有人鼓吹去選台北市長。他直言，有經驗的中央行政人才，就要好好珍惜，「為什麼要把他放在不對的位置上？就算是人才，選民也不一定看得懂」。

林智群律師舉例，當年阿扁施政滿意度8成，還連任失敗，輸給馬英九短褲跑步咖，這告訴我們，台北市配不上一流的市長，只配得上人形立牌、收錢阿北。

廣告 廣告

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，對於鄭麗君被點名選台北市長，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨一定會提出最有勝算的人選，這一點不用擔心，也可以理解社會期待一個有決斷能力，又能夠反映出台北市國際都市治理能力的人選。



身為選對會成員的黨團書記長陳培瑜表示，知道大家都非常關心台北市、桃園市的市長選舉候選人名單還沒出爐，選對會持續在討論，請大家再給我們一些時間。

更多三立新聞網報導

台美關稅談判落幕！賴清德大讚鄭麗君談判團隊為台灣爭取最佳競爭優勢

鄭麗君北市長呼聲高！民進黨團拋國際視野標準：北市不能再停滯不前

台美攜手打造AI供應鏈！ 半導體輸美零關稅電電公會讚爆

台灣獲232條款豁免！韓網轟「美國太不公平」：最重要盟友不是韓國嗎？

