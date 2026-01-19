鄭麗君選台北市長？綠黨團：一定派出最強戰將

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜今(1/19)表示，針對民進黨2026台北市長人選，選對會仍持續討論，黨內一定會提出最有勝算的人選，也理解社會期待有決斷能力、又能反映台北國際都市治理能力的人選。

行政院副院長鄭麗君，資料照，行政院提供

行政院副院長鄭麗君所率領的台美關稅談判團隊，在本月15日與美方針對台美關稅議題，達成4項談判目標，取得對等關稅15%不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中最惠國待遇；同時我方也取得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇。

鄭麗君代表綠營出戰2026台北市長的聲浪再起，鍾佳濱上午回應，民進黨一定會提出最有勝算的人選，這點不用擔心，也可以理解社會期待一個有決斷能力，又能反映出台北市國際都市治理能力的人選。

陳培瑜表示，民進黨選對會還在討論，請外界再給些時間，而自己也認同，台北市要面對國際，除了中國這個敵人外，多數民主國家都樂意到台北跟台灣做朋友，當然希望是一個有能力向國際對話、討論，甚至做非常多交流，實質促進台北進步的人，不像這幾年感覺台北停滯不前。

